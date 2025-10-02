Porti di Savona e Vado operativi: traffici regolari nonostante le manifestazioni a Genova

Savona. Nessun blocco alle attività nei porti di Savona e Vado. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha confermato che la situazione nello scalo savonese è pienamente regolare, con varchi aperti e operatività garantita in tutte le aree.

La precisazione arriva a seguito di alcune notizie che, in merito alle manifestazioni in corso a Genova, parlavano di chiusure o interruzioni delle attività portuali. «Import/export, logistica, traghetti e crociere proseguono regolarmente – sottolinea l’Authority – con la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori, delle merci e al diritto di manifestare».

Se a Genova si registrano limitazioni temporanee ad alcuni varchi (Passo Nuovo, Albertazzi ed Etiopia), i porti di Savona e Vado non hanno subito alcun condizionamento e le operazioni procedono senza variazioni.

Grazie al coordinamento tra Prefettura, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto e Security portuale, viene garantita la continuità delle attività in uno scenario complesso, confermando il ruolo strategico del sistema portuale Genova–Savona per l’economia e la logistica nazionale.