Porte aperte al Polo Scolastico Finalese: quattro giornate per conoscere offerta, docenti, spazi e laboratori

Finale Ligure. Come ogni anno, torna l’appuntamento più atteso: il momento di conoscerci e di esplorare da vicino i percorsi di studio offerti dal Polo Scolastico Finalese. Siete tutti invitati a incontrare il personale, gli studenti e i collaboratori per un’esperienza immersiva nella realtà dei plessi: il Liceo, l’IPSIA e l’IPSSAR.
“Vi accompagneremo in una visita guidata all’interno delle nostre strutture, mostrandovi gli spazi dedicati alla didattica e i laboratori dove si svolge quotidianamente il nostro lavoro – spiegano dalla scuola – Non resta che decidere quando vederci. Potete organizzare la visita in totale autonomia, in compagnia di amici e parenti, oppure in gruppo, accompagnati dai vostri insegnanti di classe”.
Calendario delle visite in presenza
Le giornate dedicate alle visite in presenza sono state suddivise per plesso e orario per garantirvi la migliore esperienza possibile.
Giovedì 20 novembre (dalle 15:00 alle 18:00) visite aperte per il Liceo Issel, l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia Da Vinci.
Sabato 13 dicembre:
– dalle 9:00 alle 17:00 per l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia DaVinci.
– dalle 9:00 alle 12:30 per il Liceo Issel.
Lunedì 19 gennaio (dalle 15:00 alle 18:00) incontro pomeridiano dedicato al Liceo Issel.
Sabato 24 gennaio (dalle 9:00 alle 17:00) visita completa per l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia Da Vinci.
Modalità di Prenotazione e Contatti
Si prega di notare che per la maggior parte degli eventi è necessaria la prenotazione, ad eccezione dell’Open Day al Liceo Issel di sabato 13 dicembre, per il quale l’ingresso è libero.
Per prenotare la vostra visita, è necessario contattare i seguenti referenti:
Alberghiero Migliorini: Contattare l’amministrativa Paola Ferrari al 340 5565325.
Ipsia Da Vinci: Contattare la professoressa Paltro Milena al 349 0717685.
Inoltre, per informazioni specifiche relative all’Inclusione, sia per il Migliorini che per il Da Vinci, è possibile rivolgersi alla Funzione Strumentale, professoressa Irene Ambrosini, al numero 340 8340789.
“Vi aspettiamo per farvi scoprire il percorso più adatto al vostro futuro”.