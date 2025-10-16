Porte aperte al Polo Scolastico Finalese: quattro giornate per conoscere offerta, docenti, spazi e laboratori

Finale Ligure. Come ogni anno, torna l’appuntamento più atteso: il momento di conoscerci e di esplorare da vicino i percorsi di studio offerti dal Polo Scolastico Finalese. Siete tutti invitati a incontrare il personale, gli studenti e i collaboratori per un’esperienza immersiva nella realtà dei plessi: il Liceo, l’IPSIA e l’IPSSAR.

“Vi accompagneremo in una visita guidata all’interno delle nostre strutture, mostrandovi gli spazi dedicati alla didattica e i laboratori dove si svolge quotidianamente il nostro lavoro – spiegano dalla scuola – Non resta che decidere quando vederci. Potete organizzare la visita in totale autonomia, in compagnia di amici e parenti, oppure in gruppo, accompagnati dai vostri insegnanti di classe”.

Calendario delle visite in presenza

Le giornate dedicate alle visite in presenza sono state suddivise per plesso e orario per garantirvi la migliore esperienza possibile.

Giovedì 20 novembre (dalle 15:00 alle 18:00) visite aperte per il Liceo Issel, l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia Da Vinci.

Sabato 13 dicembre:

– dalle 9:00 alle 17:00 per l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia DaVinci.

– dalle 9:00 alle 12:30 per il Liceo Issel.

Lunedì 19 gennaio (dalle 15:00 alle 18:00) incontro pomeridiano dedicato al Liceo Issel.

Sabato 24 gennaio (dalle 9:00 alle 17:00) visita completa per l’Alberghiero Migliorini e l’Ipsia Da Vinci.

Modalità di Prenotazione e Contatti

Si prega di notare che per la maggior parte degli eventi è necessaria la prenotazione, ad eccezione dell’Open Day al Liceo Issel di sabato 13 dicembre, per il quale l’ingresso è libero.

Per prenotare la vostra visita, è necessario contattare i seguenti referenti:

Alberghiero Migliorini: Contattare l’amministrativa Paola Ferrari al 340 5565325.

Ipsia Da Vinci: Contattare la professoressa Paltro Milena al 349 0717685.

Inoltre, per informazioni specifiche relative all’Inclusione, sia per il Migliorini che per il Da Vinci, è possibile rivolgersi alla Funzione Strumentale, professoressa Irene Ambrosini, al numero 340 8340789.

“Vi aspettiamo per farvi scoprire il percorso più adatto al vostro futuro”.