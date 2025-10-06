Porta a porta Savona, Comune e Sea-s accolgono la proposta dei commercianti: spostati i bidoni condominiali

Savona. Comune e Sea-s hanno accolto la proposta dei commercianti del controviale di Corso Tardy e Benech che da mesi avevano chiesto di spostare i bidoni condominiali.

I bidoni, che inizialmente erano stati messi a fianco al marciapiede, sono stati quindi collocati dove prima c’erano i cassonetti per allontanare i rifiuti dalle porte delle attività.

Gli esercenti, infatti, lamentavano i cattivi odori e la sporcizia vicino ai bidoni.

Della questione si erano interessati anche le associazioni di categoria, Confarigianato e Fipe. “E’ una zona che va attenzionata – aveva sottolineato Alessandra Cirio di Confargianato -, qui c’è il cuore della piccola e media impresa savonese e va preservata”.