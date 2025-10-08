Porta a porta, PD Savona: “Ora è necessario fare aggiustamenti e correzioni di rotta per uscire dallla fase iniziale di rodaggio”

Savona. “Il raggiungimento del 70% nella raccolta differenziata nel comune di Savona, a pochi mesi dall’inizio del percorso e tenendo conto che il sistema è ancora ampiamente in fase di rodaggio, è un risultato significativo che testimonia in primo luogo la serietà e il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini savonesi. Insieme a Seas, ora, è necessario proseguire per completare la copertura dell’intero territorio con il porta a porta, mettere a punto le situazioni che sono ancora critiche ed effettuare gli aggiustamenti e le correzioni di rotta necessari affinché il sistema esca da questa inevitabile fase iniziale di rodaggio e inizi a funzionare nel modo più ‘naturale’, senza disagi e avendo trovato per ciascun problema la soluzione migliore”.

“Da questo punto di vista – proseguono -, oltre a continuare l’azione di ascolto capillare della città, via per via, come si è fatto finora, pensiamo possa essere utile la costituzione del Tavolo sui rifiuti con le associazioni, da poco annunciata dal Comune”.

“I dati dimostrano, in sintesi, che la strada intrapresa sta dando i propri frutti. Una raccolta differenziata fatta nel modo giusto, oltre al riciclo di molti materiali, comporta anche la riduzione del residuo da smaltire e quindi, alla lunga, non solo un vantaggio per l’ambiente ma anche una riduzione dei costi di smaltimento. Perciò occorre guardare agli aspetti positivi, che sono già molti, e avere chiaro che quelli negativi non sono problemi insormontabili ma possono essere affrontati e corretti: l’impegno dell’Amministrazione su questo punto ci pare massimo”, concludono.