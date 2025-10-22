Pontelungo recuperato dal Savona nella ripresa, Breewuer: “Bicchiere mezzo vuoto. Campionato? Sestrese leggermente favorita”

Il pari tra Pontelungo e Savona ha scontentato entrambe le squadre. Il Pontelungo è rimasto deluso per la dinamica della partita, che vedeva i biancogranata in vantaggio prima della rimonta subita. Il Savona invece perché ancora una volta sono state deluse le aspettative della vigilia. Se degli Striscioni abbiamo già parlato (qui le reazioni di Cola e Rignanese), a commentare la partita per il Pontelungo è intervenuto capitan Luca Breeuwer.

Il portiere vede il bicchiere mezzo vuoto, perché dopo la sconfitta contro la Praese arriva un altra partita in cui il Pontelungo cala l’attenzione nel secondo tempo. Commenta infatti Breuweer: “Sono due domeniche che approcciamo bene la partita. Poi però dal 70′ ci abbassiamo un po’ troppo e concediamo di più. Quindi nonostante l’avversario fortissimo, vedo il bicchiere mezzo vuoto. Loro hanno anche perso Sassari quindi credo che con un po’ di cattiveria e decisione in più potevamo portare a casa la partita”.

Il capitano del Pontelungo ha poi speso alcune parole sul momento della squadra e più in generale sulle caratteristiche di questo campionato. La Sestrese abbozza un tentativo di fuga, ma alle spalle dei verdestellati i valori sono ancora tutti da decifrare. Dichiara Breeuwer: “Dobbiamo ancora abituarci a giocare insieme. Rispetto agli altri anni è cambiato tanto, ci sono molti nuovi. Quest’anno il campionato è tornato ad avere anche un livello abbastanza alto. Anche per noi sarà dunque più difficile avere un percorso lineare. Tutti gli avversari hanno qualità, lo dimostrano i risultati: tutti possono battere tutti. Vedo una squadra che è la Sestrese leggermente favorita, ma anche tutte le altre possono dire la loro. È importante lavorare e metterci più voglia, oggi lo abbiamo pagato nel finale.