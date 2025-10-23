Pontelungo, il preparatore atletico Gallione dopo il pari con il Savona: “Due punti persi, ma solo complimenti ai ragazzi”

Il capitano Luca Breeuwer ha parlato di “bicchiere mezzo vuoto”. Ed è dello stesso avviso anche il preparatore atletico Emanuele Gallione, intervenuto nel post partita di Pontelungo-Savona, match terminato 2 a 2. Gallione ha parlato al posto di mister Fabio Zanardini, squalificato.

Commenta dunque il preparatore atletico: “Nonostante l’indubbio valore dei nostri avversari sento che abbiamo perso due punti. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Siamo stati bravi a mettere in pratica le cose che avevamo preparato in settimana. Siamo riusciti a mettere in difficoltà i nostri avversari, ma credo che dopo aver chiuso il primo tempo 2-0 un po’ di amaro in bocca sia inevitabile”.

Alcune note positive, senz’altro, ma c’è rammarico. Il Pontelungo, come la scorsa settimana contro la Praese, cade nel secondo tempo. In particolare, dei 10 gol subiti in tutto il campionato il Pontelungo ne ha presi 8 nei secondi tempi. Il motivo? Gallione dichiara: “Nello specifico della partita di oggi c’è stato un calo di intensità, ci siamo abbassati un po’ troppo. Bisogna anche dare merito agli avversari, hanno trovato gol su due combinazioni di grande livello. A livello numerico abbiamo subito qualche gol di troppo, ma lavoriamo ogni settimana per migliorare”.

Sulle ambizioni in campionato, il presidente Neri ha detto che la società è pronta a investire. Anche Gallione non si sbilancia, ma si complimenta con la sua squadra per quanto mostrato finora: “Non cerchiamo scuse, ma va detto che la rosa è cambiata parecchio. Ci sono giocatori importanti che ci stanno mancando per infortunio. I nuovi però stanno rendendo al pari di quelli che mancano. Siamo una squadra più giovane, in queste occasioni l’esperienza aiuta a gestire meglio. Oggi però ai ragazzi vanno fatti i complimenti, non ho nulla da rimproverare”