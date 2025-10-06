Pontelungo, contro il Ceriale ecco l’arma in Piu: “Questo gruppo dà sempre tutto, è più facile giocare così”

Albenga. Si impone il Pontelungo con le sue certezze contro il Ceriale. Un derby che arriva, seppur ad inizio campionato, in un momento delicato per ambo le squadre. Non sorridono i biancoblù che non riescono a trovare la via della porta, mentre i granata risollevano le loro sorti dopo la brutta sconfitta esterna contro il Finale.

Seconda rete stagionale per Piu, gol dell’ex, che porta tre punti ai granata. Conclusione con il tap in vincente arrivata grazie al pallone messo in mezzo da Guardone, una cometa telecomandata come se fosse uscita dal joystick di una Playstation. Risultato finale: vittoria.

E torna a sorridere il capitano Guardone, che ha già trovato gol e assist al suo rientro dopo il brutto infortunio al crociato rimediato nella scorsa stagione: “Sono molto contento, anche se la parte personale la lascio sempre da parte, quello che conta è il risultato finale. Sapevamo fosse una partita difficile contro il Ceriale, siamo stati bravi a soffrire e a fare gol. Per fortuna c’era Jack, se no era ancora più dura -ride, ndr.-“.

“Sicuramente, il Ceriale ha molta gamba – continua l’attaccante -. Abbiamo faticato molto molto è normale, anche per le temperature. Poi io mi stanco molto più facilmente, dopo tutto quello che ho passato è comunque sempre difficile. Abbiamo dimostrato che con il nostro spirito, di aiutarci l’uno con l’altro, possiamo dare veramente fastidio a tutti. Non bisogna mollare“.



Seconda rete in campionato per Piu che, oltre a gonfiare la rete, ha lavorato molto sulla trequarti ripulendo diversi palloni: “Oggi Guardone mi ha fornito uno splendido assist, sono andato subito a ringraziarlo. Per fortuna la palla è andata in porta. Il mister mi chiede proprio di andare a cercare il pallone, di fare il lavoro sporco. Al momento mi sento molto bene, performante. Giocare poi con questo gruppo, che danno tutto, è molto più facile“.