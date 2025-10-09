Ponte sul rio Arenon a Varazze: ripresi i lavori di sistemazione finale

Varazze. Come da programma, sono ripresi i lavori di sistemazione finale sul ponte che sovrasta il rio Arenon, lungomare Europa, danneggiato dalle forti precipitazioni dell’autunno dello scorso anno.

“Gli interventi erano stati temporaneamente sospesi durante l’estate, consentendo la riapertura del percorso per garantire il regolare svolgimento della stagione turistica. – ha specificato il sindaco Luigi Pierfederici – Ora si procede con le opere di completamento finali che permetteranno di restituire piena funzionalità al ponte”.

“Grazie al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Filippo Piacentini, per il costante aggiornamento e coordinamento dei lavori” ha concluso il primo cittadino.