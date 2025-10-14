Ponte Morandi, per i 56 imputati chiesti quasi 400 anni di carcere

Liguria. Si può spiegare in linea di massima ricordando i 43 morti, i molti feriti, la città isolata per mesi, le conseguenze che gli utenti della autostrade liguri vivono ancora oggi sulla propria pelle, con i cantieri, aperti tutti insieme dopo vent’anni di mancata manutenzione l’entità delle condanne chieste oggi dalla Procura di Genova nei confronti degli imputati del crollo del ponte Morandi a Genova. Una strage, difficile chiamarla con un altro nome. Hanno commesso reati colposi ma anche dolosi: falsi, omissioni di controlli, mancata sorveglianza, una gestione aziendale orientata unicamente al profitto.

Nella giornata chiave del processo per il crollo del viadotto, prima di quella decisiva della sentenza che arriverà probabilmente la prossima primavera, i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi chiedono condanne pesantissime per circa un terzo degli imputati dai 18 anni e mezzo per Giovanni Castellucci, ai 15 e mezzo per l’ex numero tre Michele Donferri Mitelli, ai 14 per Gabriele Camomilla, 13 anni e mezzo per Mauro Malgarini (direttore tecnico manutenzione opere strutturali Aspi), 13 anni per il progettista di Spea Emanuele De Angelis, 12 anni e 8 mesi per l’allora direttore generale di Aspi Riccardo Mollo e 12 anni e mezzo per Paolo Berti, direttore direttore centrale operazioni Aspi. Mollo e Berti, come Castellucci, sono attualmente in carcere per la strage del bus di Aqualonga. Chiesta una solo assoluzione per un ex ispettore di Spea.

Le accuse sono a vario titolo omicidio colposo pluriaggravato, crollo colposo, falso. La procura ha invece deciso di non contestare il reato doloso di attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti. In tutto per i 57 imputati hanno chiesto complessivamente 392 anni di carcere, quasi 400 anni.

Le richieste di condanna:

Giovanni Castellucci, ad di Aspi

18 anni e 6 mesi

Massimo Ruggeri

pena 2 anni 4 mesi e 20 giorni

Gabriele Camomilla

14 anni di reclusione

Michele Donferri Mitelli

15 anni e 6 mesi di reclusione

Mauro Malgarini, direttore ufficio manutenzione opere strutturali Aspi

13 anni e 6 mesi

Emanuele De Angelis, direttore tecnico di Spea

13 anni

Maurizio Ceneri, responsabile ufficio collaudi e controlli Spea

13 anni

Riccardo Mollo, direttore generale Aspi

12 anni e 8 mesi

Paolo Berti, direttore centrale operazioni Aspi

12 anni e 6 mesi

Fulvio Di Taddeo, responsabile ufficio manutenzione opere strutturali Aspi

12 anni

Marco Vezil, responsabile servizi esercizio Spea

12 anni

Mauro Coletta, capo Direzione generale per il controllo sulle concessioni autostradali al Mit

10 anni

Carmine Testa, responsabile dell’ufficio ispettivo territoriale di Genova del ministero dei Trasporti

9 anni

Carlo Casini, responsabile ufficio sorveglianza 1° tronco Spea

10 anni

Massimo Meliani, responsabile ufficio opere d’arte direzione 1°, 2°, 3° e 9° tronco Aspi

10 anni

Antonio Brencich, docente universitario, consulente del comitato del Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte chiamato a valutare il progetto di ristrutturazione tiranti presentato da Autostrade

8 anni

Gianpaolo Nebbia, responsabile ufficio funzione centrale e servizi esercizio Spea

9 anni e 6 mesi

Serena Alemanni, Spea

9 anni

Lanfranco Bernardini, responsabile ufficio progetti opere complementari e manutenzione Spea

7 anni e 6 mesi

Pierluigi Ceseri, amministratore delegato Aspi negli anni Novanta

7 anni e 6 mesi

Franco Rapino, amministratore delegato Spea anni Novanta

7 anni e 6 mesi

Paolo Agnese, responsabile ufficio tecnico direzione 1° tronco Aspi

7 anni

Mariano Romagnolo, per 5 anni responsabile ufficio ponti e viadotti Aspi e poi in un altro ufficio

7 anni

Antonino Galatà, ad Spea

7 anni

Alberto Ascenzi, responsabile ufficio divisione esercizio e nuove attività Spea

7 anni

Fabio Sanetti, viceresponsabile ufficio sorveglianza e banche dati 1° tronco Spea

6 anni e 6 mesi

Marco Trimboli, tecnico Spea

6 anni e 6 mesi

Riccardo Rigacci, diversi incarichi tra cui ex direttore 1° tronco Aspi

6 anni e 6 mesi

Stefano Marigliani, direttore 1° tronco Aspi al momento del crollo

6 anni

Marita Giordano, responsabile ufficio tecnico direzione 1° tronco Aspi

6 anni

Lucio Ferretti Torricelli, responsabile opere d’arte Spea

6 anni

Luca Frazzica, responsabile ufficio coordinamento opere strutturali Aspi

6 anni 9 mesi

Michele Santopolo, responsabile ufficio progettazione, sorveglianza e monitoraggio Aspi

3 anni e 8 mesi

Matteo De Santis, responsabile ufficio progettazione, sorveglianza opere strutturali e gallerie Aspi

6 anni

Claudio Bandini, responsabile ufficio tecnico-progettuale Aspi

5 anni

Giorgio Fabriani, ex direttore 1° tronco Aspi

4 anni 6 mesi

Agostino Chisari

4 anni 6 mesi

Nicola Spadavecchia

4 e 6 mesi

Alessandro Melegari

4 e 6 mesi

Igino lai

4 anni e 6 mesi

Paolo Strazzullo, responsabile ufficio tecnico e impianti direzione 1° tronco Aspi e Rup del progetto di retrofitting. Fa una validazione insensata, senza avere una verifica

5 anni e 10 mesi

Antonino Valenti, ispettore Spea

4 anni e 6 mesi

Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte

4 anni

Salvatore Buonaccorso, funzionario del Provveditorato opere pubbliche di Liguria e Piemonte, membro del comitato chiamato a valutare il progetto di ristrutturazione tiranti presentato da Autostrade

4 anni

Michele Franzese, dirigente alla Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali al Mit

4 anni e 6 mesi

Mario Bergamo, direttore centrale maintenance e investimenti esercizio Aspi

4 anni e 6 mesi

Alessandro Natali

3 anni e 6 mesi

Ugo Sartini

3 anni e 6 mesi

Federico Zanzarsi

3 anni

Vincenzo Cinelli

3 anni

Giovanni Proietti

3 anni e 9 mesi

Bruno Santoro, dirigente alla Direzione generale per il controllo sulle concessioni autostradali al Mit

3 anni

Mario Servetto

3 anni

Giuseppe Sisca

3 anni

Rino Maselli, responsabile esercizio 1° tronco Aspi

3 anni

Michele Renzi, responsabile esercizio 1° tronco Aspi

3 anni

Chiesta un solo assoluzione per Giorgio Melandri, ex tecnico Spea