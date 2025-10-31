Ponte di Ognissanti, traffico intenso nel savonese e sulle autostrade

La riviera e il ponente savonese saranno interessati da traffico intenso sulla rete autostradale per il ponte di Ognissanti. Le previsioni in merito alla circolazione viaria parlano di un traffico da bollino rosso per la giornata di domani, sabato 1 novembre, in particolare nelle tratte della A10 tra Genova e Savona e anche verso Ventimiglia. Bollino rosso in direzione Genova tra le 10.00 e le 13.00, giallo nella direttrice opposta.

Previsioni che arrivano dopo un’altra giornata di disagi: al momento segnalata coda di 4 km tra Feglino e Pietra Ligure, in direzione Francia per lavori. Nella direzione opposta coda di 2 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Savona. Rallentamenti sono indicati anche tra Borghetto e Finale Ligure.

Nel pomeriggio odierno altra coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, sempre per lavori.

E sarà ancora bollino rosso per la giornata di rientri dal weekend domenica 2 novembre, con viabilità a rilento e lunghi tempi di percorrenza sempre sulla A10, in particolare dalle località rivierasche verso Savona così come poi in direzione Genova.

A peggiorare la complessiva situazione viaria sulle tratte autostradali liguri la presenza dei cantieri di manutenzione, che alimentano il congestionamento stradale per il notevole afflusso di viaggiatori.

Nel fine settimana previste anche possibili ripercussioni sulle tratte di via Aurelia.