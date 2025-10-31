Polizia di Stato, in pensione il commissario capo Sergio Felici

Savona. Il Commissario Capo Sergio Felici conclude oggi la sua lunga e brillante carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1988 presso la Questura di Roma.

Dopo un’importante esperienza presso lo S.C.O. – Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma, ha preso parte ad alcune tra le più rilevanti operazioni di polizia giudiziaria dei primi anni ’90, volte a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Successivamente ha prestato servizio presso la Squadra Mobile di Milano, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione Indagini sulla Criminalità Organizzata, distinguendosi per professionalità e impegno.

Nel 2003 si è trasferito alla Questura di Savona, dove nel corso degli anni ha svolto diversi incarichi, sempre contraddistinti da grande competenza, dedizione e spirito di servizio.

Dal 2022 ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Savona, offrendo un contributo fondamentale grazie alla sua esperienza, alla passione per il lavoro e alla costante disponibilità, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e collaboratori, in particolare per i più giovani.

Nei giorni scorsi, il direttore del servizio Controllo del Territorio, dirigente superiore Francesca Fava, il questore Giuseppe Mariani, il vicario unitamente a tutti i funzionari ed il personale della Questura, lo hanno salutato calorosamente esprimendogli il proprio sentito ringraziamento ed augurandogli grandi soddisfazioni nella nuova fase di vita. Analoghi attestati di stima sono stati manifestati anche dai colleghi delle altre Forze dell’Ordine.