“A Savona apre Pokemondo con Federic“. Può bastare questa frase a scatenare i fan liguri dei Pokemon, ma anche di Magic: The Gathering e più in generale del mondo del collezionismo pop. Il mondo dei Pokémon, delle carte collezionabili e della cultura nerd arriva infatti nel cuore di Savona: domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 14, in via Montenotte 41R si terrà l’attesa inaugurazione del primo store fisico Pokemondo, punto di riferimento per tantissimi appassionati.

Già conosciuto online come community molto attiva dedicata al collezionismo, Pokemondo si trasforma ora in un luogo reale di incontro e condivisione, dove fan di tutte le età potranno scambiarsi carte, acquistare prodotti rari e vivere da vicino la passione per uno dei fenomeni più longevi e amati della cultura pop mondiale.

Ospite speciale dell’evento sarà Federic, il content creator italiano più seguito nel mondo Pokémon, noto per i suoi video dedicati alle aperture di pacchetti, valutazioni di carte e racconti sul collezionismo. Con milioni di visualizzazioni sui social e una community affezionata, Federic è riuscito a rendere accessibile anche ai più giovani il fascino del collezionismo, mescolando intrattenimento e conoscenza e dando vita dal 2019 al Federicstore, divenuto rapidamente uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale. Durante la giornata incontrerà i fan in un Meet & Greet gratuito, occasione imperdibile per gli appassionati.

Il fenomeno delle carte Pokémon, nato a metà degli anni Novanta in Giappone, è oggi un mercato globale da miliardi di euro. Le carte più rare raggiungono valutazioni da capogiro nelle aste internazionali, attirando collezionisti, investitori e appassionati di ogni età. In Italia la community è in costante crescita, con eventi, tornei e punti vendita specializzati che stanno riscoprendo il piacere dell’incontro dal vivo, dopo anni di collezionismo digitale.

L’inaugurazione di Pokemondo a Savona con Federic segna quindi un nuovo capitolo per gli appassionati savonesi e liguri, che potranno contare su un punto di riferimento fisico dove condividere la propria passione. L’ingresso sarà libero “e l’atmosfera – assicura il titolare, Edoardo Gaglione – sarà quella di una vera festa per tutta la famiglia”. Per aggiornamenti sull’evento e sulle prossime iniziative è possibile seguire la pagina Instagram ufficiale @pokemondo_edoardo.