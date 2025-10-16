Plastic free, a Pallare giornata di pulizia ambientale: “Caccia alla plastica!”

Sabato 18 ottobre “Caccia alla plastica!”: appuntamento a Pallare, dalle ore 14 ed 30, con ritrovo presso il campo sportivo per una nuova iniziativa di pulizia ambientale e sensibilizzazione civica, organizzata dalla onlus Plastic free con il patrocinio del Comune di Pallare, la collaborazione di SAT Servizi, Proloco Pallare e il sostegno del Gruppo Pirotto e Artel.

Plastic free è un’organizzazione di volontariato, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Oggi è una realtà sul territorio italiano con 5 milioni di kg. di plastica rimossa dall’ambiente.

L’evento durerà all’incirca due ore e SAT Servizi farà da supporto operativo all’iniziativa.

(iscrizione obbligatoria per avere la copertura assicurativa; INFO – referenti organizzatori: Marcella Giugiario 3475401745 E Anna Cerrato 3479541712).