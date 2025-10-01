Piscina Zanelli, il Comune proroga per 6 mesi il servizio di gestione dell’impianto alla Rari Nantes

Savona. Il Comune di Savona ha prorogato per ulteriori sei mesi il servizio di gestione della Piscina Zanelli alla Rari Nantes Savona per 42mila e 700 euro.

L’impianto sportivo – si legge nella determina – “è attualmente interessato dai lavori per la costruzione del secondo lotto ed è, pertanto, necessario assicurare la continuità delle attività e garantire la regolare erogazione del pubblico servizio, con le modalità gestionali ed operative proprie del modello in essere e nello stato in cui l’impianto si trova”.

La Rarinantes nei mesi scorsi ha formalizzato la propria proposta che è stata recepita dal Comune. Rari Nantes Savona propone un intervento per il valore complessivo di euro 1.801.800 che, nel dettaglio, prevedono euro 986.000 di interventi sul secondo lotto realizzando, tra le altre cose, la copertura mobile, la centrale termica e una palestra.

Nel frattempo la società sportiva si è impegnata a presentare entro il 31 marzo un documento di fattibilità e il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento del secondo lotto.