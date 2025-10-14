Pietra Ligure, via libera al regolamento per le De.Co. e la promozione agroalimentare

il Consiglio comunale di Pietra Ligure ha approvato il “Regolamento per la Tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – Denominazione Comunale (De.Co.)”.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione di questo Regolamento che ha lo scopo primario di censire e valorizzare quei prodotti, quelle tecniche e quegli eventi (come sagre e manifestazioni storiche) che sono tipici e vanto di Pietra Ligure. L’obiettivo è duplice: salvaguardarne la memoria storica, preservandola anche dall’”omologazione”, e individuarne e registrare le caratteristiche originali, garantendone la peculiarità nel tempo. Con la De.Co. investiamo sull’unicità della nostra città, trasformiamo le nostre tradizioni in un fattore di attrattività turistica e proteggiamo ciò che ci rende speciali” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella.

“Questo atto non è un semplice adempimento burocratico, ma la fase operativa e strutturale di un impegno intrapreso con la delibera di Giunta n. 100 del 16 settembre 2025, con la quale è stata istituita formalmente la De.Co. del Comune di Pietra Ligure, approvato il logo e definito le linee guida per il Registro Comunale”.

Tra le produzioni pietresi in lizza per diventare De.Co, spiccano “I Sassòli da Pria”, realizzati dallo chef Giuseppe Auricchio del ristorante Machetto di Pietra Ligure, in mostra nell’ultima edizione di “Dolcissima Pietra”.

“Il Regolamento, che naturalmente rispetta l’indicazione della Legge Regionale n. 11 del 2018 ed è composto da 17 articoli, rende ora pienamente operativo e trasparente lo strumento della De.Co. – continuano il sindaco e l’assessore – Con questo atto, il Consiglio Comunale riconosce nelle nostre attività agroalimentari e artigianali tradizionali non solo un patrimonio culturale da salvaguardare, ma un vero e proprio motore di sviluppo economico e turistico”.

“La De.Co. è una attestazione di identità territoriale e un valore aggiunto di autenticità e riconoscibilità che diventa uno strumento concreto di marketing territoriale per lo sviluppo dell’economia locale, con ricadute positive per l’intera comunità, attraverso la valorizzazione del ruolo e della professionalità delle imprese gricole, artigianali e commerciali del territorio, potenziandone la loro competitività”, concludono De Vincenzi e Vaianella.