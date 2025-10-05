Pietra Ligure, il teatro Moretti riapre le porte con un grande debutto: “Segreti di Famiglia”

Pietra Ligure. Dopo l’attesa e un importante intervento di riqualificazione, il teatro Moretti di Pietra Ligure torna finalmente a risplendere. Un luogo simbolo della città, che per generazioni ha ospitato spettacoli, musica e cultura, riaprirà le sue porte al pubblico giovedì 30 ottobre alle ore 21, inaugurando la nuova stagione teatrale con una prima assoluta da non perdere: “Segreti di Famiglia”.

Un debutto che ha il sapore dell’evento. Non solo per il ritorno tanto atteso del Moretti, ma anche perché la compagnia che salirà sul palco avrà l’onore e la responsabilità di aprire ufficialmente la stagione teatrale.

Un thriller avvincente tra segreti e menzogne

Segreti di Famiglia conduce il pubblico tra le mura di una villa elegante, immersa nelle campagne francesi e isolata da una tormenta di neve. Qui, il patriarca Marcel viene assassinato. Ma da chi? Non c’è via di fuga, non ci sono contatti con l’esterno. Restano soltanto gli otto sospettati, ciascuno con un movente, un rancore, un segreto. L’elegante moglie, le due figlie, l’estrosa sorella, il cognato cardiopatico, la suocera tirchia, la cameriera libertina e la governante leale: tutti nascondono qualcosa, nessuno è davvero come appare. Tra accuse incrociate, menzogne e antichi conflitti, prende vita un gioco al massacro che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena. Un cast corale per un’opera di tensione e intrigo

Sul palco, un gruppo di attori affiatati e talentuosi darà voce e corpo a questo enigma teatrale: Matteo Saltini, Maria Cristina Mussapp, Agnese Ronco, Lina Grasso, Matilde De Rosa, Alessia Liuzzo, Giulia Rosciano e Silvia Castellino.

Appuntamento giovedì 30 ottobre, quindi, con l’inizio di una nuova stagione di spettacoli, emozioni e cultura.