Anniversario

Pietra Ligure celebra 50 anni di scoutismo con una grande festa aperta alla comunità fotogallery

Appuntamento il 26 ottobre, un evento a cura del Gruppo Agesci ValMaremola 2 e degli scout di ieri e di oggi

Pietra Ligure. Lo scoutismo pietrese festeggia quest’anno un traguardo importante: i 50 anni dalla sua fondazione. Per celebrare questo anniversario, domenica 26 ottobre 2025 si terrà una giornata di festa a cura del Gruppo Agesci Val Maremola 2 e degli ex scout con la partecipazione degli scout di ieri e di oggi e di chiunque desideri condividere questo momento di memoria e di gioia comunitaria.

“Lo scoutismo nasce come un’associazione, noi facciamo parte dell’Agesci – spiega a Cinzia Sanna, capobranco sezione Lupetti -, un’associazione principalmente educativa che ha lo scopo di contribuire alla crescità di ragazzi e fare in modo che abbiano un’educazione per diventare persone significative e felici. Questo è il nostro obiettivo in grande stile e lo riteniamo attualissimo ancora oggi, proprio per la possibilità di far crescere i ragazzi in un ambiente sano, pieno di sogni e capacità di progettare il proprio futuro. Questo è il nostro obiettivo e la nostra voglia di far continuare a sognare i ragazzi qui a Pietra Ligure ancora dopo 50 anni”.

“Il nostro metodo educativo non è cambiato tantissimo perchè ha principi sani e validi per ogni generazione – evidenzia ancora -. Noi ci basiamo molto sull’autoeducazione, sulla possibilità che i ragazzi scrivano da soli, anche se accompagnati da educatori, le pagine del proprio futuro e possano farlo vicendo all’aria aperta, attraverso il gioco, uno strumento educativo importante a qualsiasi età”.

Chiara Bolla, capogruppo Val Maremola, ripercorre gli appuntamenti: “Ci raduneremo domenica 26 e avremo quattro camminate che partiranno da quattro luoghi significativi. Ci ritroveremo qui in piazza San Nicolò dove sarà allestito un alzabandiera e una sorta di piccolo campo scout. Ci saranno alcuni interventi delle persone che hanno fatto scoutismo in questi 50 anni, successivamente ci sposteremo per il pranzo e poi verso le 15 ci sarà una messa conclusiva di questa giornata di festa”.

Il Gruppo scout di Pietra Ligure nasce ufficialmente il 5 ottobre 1975 grazie all’impegno di don Carlo Lamberto e del professor Baldassarri, primo Capo Gruppo, con il reparto “Orsa Maggiore”. Fin dai primi passi, la comunità scout pietrese si è distinta per la scelta pionieristica della coeducazione, per lo spirito di avventura e per la vocazione internazionale, che negli anni l’ha portata a vivere esperienze significative come i campi in Irpinia, il Jamborette in Austria, la Giornata Mondiale della Gioventù a Parigi e il Cammino di Santiago.

Pietra Ligure in festa per i 50 anni dello scoutismo

Oggi, a distanza di mezzo secolo, il Gruppo continua a essere una realtà viva e radicata, punto di riferimento per generazioni di ragazzi e famiglie, all’insegna dei valori del servizio, della responsabilità civile e del rispetto per l’ambiente.

La giornata si articolerà in diversi momenti ripercorrendo la storia del Gruppo e coinvolgendo le comunità di Pietra Ligure e dei comuni limitrofi:
– Mattino: cammini in partenza da luoghi simbolici dello scoutismo pietrese: Ranzi, Borgio, Tovo, Borghetto, accompagnata dalle testimonianze di chi ha fatto la storia del Gruppo. Ritrovi nelle varie piazze del centro di Pietra per poi confluire insieme in Piazza San Nicolò a Pietra Ligure per un momento di cerimonia dell’anniversario.
– Pranzo: trasferimento presso la Parrocchia di N.S. del Soccorso a Pietra Ligure per un pranzo conviviale.
– Pomeriggio: La giornata si concluderà poi con la Santa Messa presso la parrocchia di San Nicolò e a seguire la cerimonia dei passaggi delle branche del Gruppo Scout ValMaremola 2.

La giornata sarà un’occasione per ritrovarsi, rivivere ricordi, riscoprire valori comuni e rinnovare l’impegno educativo che lo scoutismo porta avanti da 50 anni a Pietra Ligure e dintorni.

L’evento è organizzato dal Gruppo Scout Valmaremola 2 – AGESCI, con il supporto della Comunità Capi, degli ex scout e delle associazioni locali (per aggiornamenti sul programma e per partecipare, è possibile seguire le comunicazioni ufficiali del gruppo sui canali social).

