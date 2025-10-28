Pickelball, savonesi medaglia d’oro agli Europei di Roma: il Comune consegna un riconoscimento

Savona. Questa mattina l’assessore allo Sport, Francesco Rossello, ha consegnato a Eleana Rodino, a Fabio Siriani e a Federico Piccinaglia un riconoscimento per i risultati conseguiti agli Europei di Pickeball.

A Roma Federico Piccinaglia ha vinto tre medaglie d’oro. Due in coppia con il savonese, Fabio Siriani e l’altra nel doppio misto con l’atleta belga Margot Truyens.

“Ci siamo avvicinati 6 anni fa per gioco in spiaggia quando abbiamo smontato le cabine – raccontano Fabio Siriani e Federico Piccinaglia tornati dagli Europei di Roma con una medaglia d’oro nel doppio maschile – e da lì è iniziata la passione e abbiamo viaggiato in Europa per le gare. E’ uno sport che non ha età. A fine novembre andremo alle Canarie e il 7 dicembre facciamo un triangolare a Nizza tra Italia, Irlanda e Francia”.

“Una delle cose più belle – aggiungono – è che serve un minimo di preparazione di base ma è aperto a tutti”.

Ma tra i savonesi c’è una ragazza che gioca a livello professionistico, la ex tennista Eleana Rodino. Eleana si divide tra Italia, Spagna e America per inseguire il suo sogno: “Ho conosciuto questo sport tramite amici e ora sono due anni che ci gioco. L’anno scorso ho vinto la medaglia di bronzo agli europei in inghilterra, domani parto per i mondiali in Florida e a dicembre giocherò, in Austria, il torneo fasi finali delle migliori giocatrici europee”, commenta Rodino. “E’ un onore per me ricevere una medaglia dalla mia città”. Uno sport ancora poco conosciuto in Italia ma che sta prendendo piede anche qui: “In Usa ha superato il tennis e in Spagna è ai livelli del padel. Bisognerebbe pubblicizzarlo di più con i bambini perché è uno sport dove la differenza di età non conta”. Eleana a settembre aveva anche vinto la medaglia d’argento nel doppio femminile del circuito spagnolo a Madrid.

L’assessore Rossello ci ha tenuto particolarmente a dare questo riconoscimento ai tre atleti savonesi: “Ora si inizia a trovare gente che sa di cosa stiamo parlando, fino a qualche anno fa non succedeva – dice l’assessore Rossello -. Qui a Savona abbiamo una delle prime società fondate grazie a Federico e alla moglie. Grazie a loro abbiamo ottenuto risultati straordinari. Parliamo di una realtà di assoluto valore che era giusto riconoscere e premiare. Non sono veri e propri premi, sono attestazioni del fatto che il Comune segue le proprie realtà sportive e a Savona si allenano tra mille difficoltà (poiché i campi sono all’aperto), quindi i loro risultati hanno ancora più valore”.

Piccinaglia e la moglie Alessandra De Rossi hanno fondato la società King Pickleball Savona che, ad oggi, conta 50 tesserati: “Abbiamo a disposizione cinque campi nel cortile delle scuole Guidobono, dove giochiamo regolarmente tutti i sabato e domenica. Non è facile giocare all’aperto, siamo dipendenti dal clima ma facciamo quello che possiamo. E’ un progetto che abbiamo portato avanti con la dirigente e così gli studenti avranno l’occasione di provare questo sport. Noi l’abbiamo scoperto per caso e ci è piaciuto subito e abbiamo deciso di provare a giocare, abbiamo fatto il primo campo nel nostro stabilimento balneare e nel 2022 abbiamo fondato l’associazione. E’ uno sport che si pratica dai 7 anni fino ai 90, può giocare il nipotino con il nonno”.