Piaggio Aerospace, Venzano (Fim Cisl): “Piano industriale pianificato per i prossimi 30 mesi, bene un ricambio generazionale”

Liguria. “L’assetto industriale di Baykar Piaggio Aerospace si configura con 3 nuove divisioni di business Motori, Velivoli e After Market, con integrazioni in ogni divisione dei settori vendite, acquisti, produzione ed ingegneria, C’è stato prospettato un piano industriale declinato per i prossimi 30 mesi ma non abbiamo avuto elementi di dettaglio su quelle che sono le ricadute delle linee strategiche ed anche un piano preciso degli investimenti sui due siti, quello di Genova e di Villanova”.

Così Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dopo l’incontro con l’Ad Giovanni Tomassini di Baykar Piaggio Aerospace presso l’Unione Industriali di Savona, alla presenza delle segreterie delle organizzazioni sindacali e delle RSU degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova e dell’assessore Regionale Ripamonti.

“Sono passati tre mesi dall’insediamento, capiamo la necessità di entrare nei meccanismi di questa nuova realtà da parte di Baykar, ma vogliamo e lo abbiamo sottolineato al tavolo un coinvolgimento forte da parte dei sindacati in questo processo e dal prossimo incontro ci aspettiamo già maggiori dettagli, sia per gli investimenti che per la parte produttiva, compresa quella dei droni che devono essere parte integrante del core-business degli stabilimenti liguri di Baykar Piaggio Aerospace, auspicando anche ricadute sulla Direzione Tecnica”.

“Come Fim l’abbiamo detto in riunione, siamo favorevoli a riportare in azienda, quanto più possibile, le lavorazioni che in questi anni sono fuori uscite dall’azienda e siamo contrari ad esternalizzare le nostre attività. Abbiamo sottolineato le criticità relative all’organico che oggi si attesta su 670 unità e che deve vedere rapidamente un ingresso di professionalità da recuperare in ogni area: nel confronto è emersa la possibilità di proseguire in un percorso di “ricambio generazionale” per accelerare un processo che porti all’inserimento di giovani lavoratrici e lavoratori con skill adeguati alle nuove sfide”.

“L’azienda ha spiegato che riprenderà per questo motivo le interlocuzioni con le scuole e l’Università ma anche con la Regione Liguria per le attività di Formazione. Le potenzialità sono davvero importanti, così come gli obiettivi e ci aspettiamo un modello moderno di relazioni industriali con la massima partecipazione dei lavoratori” conclude l’esponente sindacale.