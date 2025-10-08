  • News24
Piaggio Aerospace, Fiom: “Serve confronto urgente su piano industriale e sviluppo”

Dal sindacato richieste di approfondimento per Business Unit, accordi di secondo livello, collaborazione tra aziende e impatto della produzione di droni su stabilimenti e territori

Piaggio Aerospace P.180 Avanti EVO

Provincia. Si è svolto oggi nella sede dell’Unione Industriali di Savona un incontro sindacale sul futuro di Piaggio Aerospace – Baykar, con la partecipazione dei rappresentanti dell’azienda e dell’assessore regionale Paolo Ripamonti.

In merito alla nuova gestione Piaggio Aerospace, FIOM chiede che il piano industriale sia sviluppato e presentato per Business Unit (B.U.), entrando nei dettagli sui “carichi di lavoro e di sviluppo per i dipendenti e assunzioni ove necessaria; gli investimenti e le risorse necessarie per sostenere la produzione delle varie B.U. e le relazioni industriali”.

Spiegano dal sindacato: “È necessario iniziare un percorso di incontri per discutere l’accordo di secondo livello, dove vengano confermati gli accordi precedenti e sui quali costruire un accordo di premio di risultato soddisfacente e chiaro negli obiettivi da raggiungere. Fare un incontro il più presto possibile che coinvolga la proprietà turca e i territori (Comune, Provincia e Regione), per parlare delle opportunità che il territorio potrebbe avere da presentare e sviluppare. Fare un passaggio con i Ministeri di competenza sull’avanzamento della vendita di un asset nazionale”.

“La necessità di accordi con la scuola per creare i presupposti per creare futuri lavoratori per un’azienda aeronautica. Rimane fondamentale continuare a tenere insieme Piaggio e Laerh poiché la collaborazione tra le due aziende è indispensabile per la produzione del velivolo P180. Chiediamo di discutere dell’impatto che la collaborazione tra Baykar e Leonardo avrà sullo stabilimento di VDA e Genova, in particolare per quanto riguarda la produzione e la certificazione dei droni Richiamiamo l’attenzione sulla necessità di affrontare l’impatto che potrà avere la produzione di droni”, concludono.

