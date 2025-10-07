Piaggio Aerospace da Villanova d’Albenga a Las Vegas per il salone internazionale della business aviation

Villanova d’Albenga. A tre mesi di distanza dall’arrivo dei nuovi proprietari – la società turca Baykar – Piaggio Aerospace sarà nuovamente tra gli oltre ottocento espositori che, dal 14 al 16 ottobre, si ritroveranno a Las Vegas, negli Stati Uniti, per partecipare al NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (BACE), il prestigioso airshow dove ogni anno si danno appuntamento i protagonisti dall’aviazione d’affari.

Accanto all’area espositiva presso il Las Vegas Convention Center, dove i leader di settore si incontreranno come di consueto per presentare le ultime tecnologie e partecipare a sessioni formative, il vicino Henderson Executive Airport ospiterà l’evento “Aircraft Connection”, esperienza immersiva dedicata ai produttori di aeromobili. Il nuovo concept di display statico, limitato ai giorni 14 e 15 ottobre, offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare da vicino una selezione di velivoli all’avanguardia, incontrare gli espositori in un contesto informale e partecipare a momenti speciali pensati per celebrare il passato e il futuro dell’aviazione.

Tra gli oltre quaranta velivoli esposti all’Aircraft Connection, ci sarà anche un esemplare di Avanti EVO in arrivo dalla Florida. Fiore all’occhiello di Piaggio Aerospace, il velivolo sarà a disposizione di visitatori, operatori del settore e potenziali clienti, che avranno così l’opportunità di osservare da vicino l’iconico turboelica. Caratterizzato da tre superfici portanti, questo modello rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione dell’aviazione, grazie alle sue prestazioni elevate, alla versatilità operativa e al design distintivo, che lo rendono unico nel panorama aeronautico internazionale.

Piaggio Aerospace progetta, sviluppa, costruisce e supporta velivoli, motori aeronautici e componenti strutturali. Piaggio Aerospace è una storia di innovazione e progresso iniziata a Genova nel 1884. La combinazione tra il continuo impegno in ricerca & sviluppo e uno stile e un design sempre innovativi guida lo sviluppo di Piaggio Aerospace, tra i player nel mondo dell’aviazione d’affari, dei sistemi a pilotaggio remoto e dei velivoli “special mission”. La società opera nel centro d’eccellenza aerospaziale di Villanova D’Albenga. Sono concentrate nella sede di Genova, invece, le attività di customer service. Nel luglio 2025, la società è entrata a far parte del Gruppo Baykar.