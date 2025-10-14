Peste suina, si arresta l’epidemia: nessun nuovo caso da due settimane

Liguria. Arrivano timidi segnali positivi sul fronte dell’epidemia di peste suina africana. Da due settimane ormai non si registrano nuovi casi né in Piemonte, né in Liguria (e nel savonese), e il numero di positività resta fermo.
Il totale in Piemonte è di 791 casi, e non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli, così come in Liguria, dove il numero di casi positivi resta a 1.149.
Rimangono stabili anche i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana, in totale 187.
