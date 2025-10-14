  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Good news

Peste suina, si arresta l’epidemia: nessun nuovo caso da due settimane

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli: in Liguria il numero di casi positivi resta a 1.149

cinghiale

Liguria. Arrivano timidi segnali positivi sul fronte dell’epidemia di peste suina africana. Da due settimane ormai non si registrano nuovi casi né in Piemonte, né in Liguria (e nel savonese), e il numero di positività resta fermo.

Il totale in Piemonte è di 791 casi, e non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli, così come in Liguria, dove il numero di casi positivi resta a 1.149.

Rimangono stabili anche i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana, in totale 187.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.