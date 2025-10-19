Perturbazione atlantica in arrivo in Liguria, Arpal: “Da lunedì piogge diffuse e possibile innalzamento dei corsi d’acqua”

Liguria. Dopo un lungo periodo di alta pressione sull’Europa, che ha regalato tempo bello e asciutto sulla Liguria in questa prima metà di ottobre, a partire da domani (lunedì 20 ottobre) ci sarà un cambio di scenario con l’arrivo della prima perturbazione atlantica che aprirà le porte all’autunno.

A partire dalle prime ore della notte sono attese piogge diffuse su tutta la regione, che si andranno ad intensificare nel corso della giornata per raggiungere il loro culmine nelle ore pomeridiane e serali.

Le zone maggiormente coinvolte saranno l’estremo ponente (Zona A) e il centro levante (Zone B e C). In risposta alle piogge, si potranno osservare alcuni innalzamenti sui corsi d’acqua regionali, in particolare sui bacini medi del Centro e medi e grandi del Levante.

Attualmente non si prefigurano scenari di particolare criticità, ma si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi nella mattinata di domani.

Le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo, in diminuzione nei valori massimi, in aumento in quelli minimi con scarsa escursione termica. Dalla serata di domani venti settentrionali fino a localmente forti su Centro-Ponente (40-50 km/h), e fino a localmente forti da meridione a Levante. Il mare a partire da domani sarà molto mosso, localmente agitato da ponente a levante.

Tutta la prossima settimana sarà tendenzialmente caratterizzata da instabilità, con pause precipitative ma in un contesto piuttosto nuvoloso e perturbato tipico dell’autunno.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE: un’area depressionaria centrata sulle Isole Britanniche favorisce un trasporto di aria umida dall’Atlantico sul Mediterraneo, determinando, sin dal mattino, precipitazioni diffuse perlopiù deboli su tutta la regione, con intensificazione fino a moderate e puntualmente forti durante le ore notturne. Cumulate significative su BDE ed elevate su AC; piogge di intensità moderata su C. Dalla sera venti settentrionali fino a localmente forti su Centro-Ponente (40-50 km/h), e fino a localmente forti da meridione a Levante.

MARTEDÌ 21 OTTOBRE: durante le ore notturne e fino al mattino ancora piogge diffuse specie su Centro-Levante, con quantità significate su BCE. Venti ancora sostenuti dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente, rafficati e fino a localmente forti (40-50 km/h), in attenuazione nel corso della mattina. Dalle prime ore della mattina aumento del moto ondoso a Levante fino a molto mosso nel corso del pomeriggio.