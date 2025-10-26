“Pellegrini del cambiamento apparente”: l’associazione Angelo Ruga presenta la mostra che racconta il fenomeno dell’overtourism

Albissola Marina. Una nuova installazione presso Lavanderia Angelo Ruga. L’associazione culturale fondata in memoria dell’artista piemontese presenta la mostra personale di Carlo Gloria denominata “Pellegrini del cambiamento apparente”, a cura di Gabriele Cordì.

A partire da un recente viaggio in Portogallo, Gloria ha iniziato a fotografare turisti colti in pose curiose, spesso inconsapevolmente bizzarre. Le sue figure – uomini e donne ritratti con la tecnica paziente e minuziosa della penna e dell’acquerello su carta Fabriano 100% cotone – incarnano il paradosso del turista contemporaneo: isolati su fondi neutri, privati di qualsiasi riferimento topografico, i corpi perdono il “dove” a favore del “come apparire”.

Lo smartphone diventa una protesi, un’estensione di sé, e le pose stereotipate – il braccio teso del selfie, lo sguardo fisso sullo schermo – compongono una grammatica del comportamento che rivela il fenomeno dell’iperturismo: città, monumenti e paesaggi ridotti a tappe di un itinerario standardizzato, consumato più con gli occhi della fotocamera che con quelli dell’esperienza diretta. Con un gesto pittorico lento, delicato e riflessivo, Gloria oppone alla velocità del flusso digitale un atto di resistenza: la cura e la sospensione del tempo. Come recita l’antico proverbio, chi va piano va sano e va lontano.

Ospitata negli spazi della Lavanderia Angelo Ruga di Albissola Marina, la personale dell’artista torinese è stata inaugurata sabato 18 ottobre e sarà visitabile fino a domenica 18 gennaio 2026.