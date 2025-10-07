Passaggio di consegne alla Sezione Operativa Navale della GdF di Savona: arriva il luogotenente Stefano Porzi

Savona. Avvicendamento al comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Savona. Il Luogotenente cariche speciali Stefano Porzi prende il posto del comandante uscente, Luogotenente cariche speciali Glauco Salviati, che lascia la Guardia di Finanza dopo 40 anni di servizio attivo svolto tra le province liguri, siciliane e campane, alla guida della Sezione Operativa Navale di Savona.

Il Luogotenente Porzi, originario di Civitavecchia, è sposato e ha una figlia. Laureato in Giurisprudenza, è abilitato alla professione forense e qualificato Investigatore Economico Finanziario. L’Ispettore si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1994 ed ha maturato una lunga esperienza nel territorio savonese, ricoprendo vari incarichi nel Reparto di cui ora assume il comando.

La Sezione Operativa Navale di Savona garantisce, in ambito provinciale, l’assolvimento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza che spaziano dalla polizia economica finanziaria in mare, alla vigilanza delle frontiere marittime, al contrasto dei traffici illeciti e, da ultimo, ai fondamentali compiti di polizia unica del mare.

Proprio per meglio assolvere questi molteplici ruoli è recentemente giunta presso la sede savonese una nuova vedetta costiera classe 800. L’unità, realizzata in materiale composito, è lunga 16 metri e larga 4, ed è caratterizzata da equipaggiamenti tecnologicamente avanzati ed è in grado di operare a velocità superiori ai 50 nodi.

Il comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Genova, Colonnello Alessandro Cavalletti, ha formulato al Luogotenente Porzi i migliori auguri per l’assunzione del nuovo incarico, rivolgendo sentiti ringraziamenti al Luogotenente Salviati per la professionalità, e l’impegno profusi in questi anni.