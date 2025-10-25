Parte la raccolta firme “No all’inceneritore in Val Bormida”: online e ai banchetti, si parte da Ferrania

Ferrania. Il Coordinamento “No Inceneritore” Valle Bormida Ligure & Piemontese annuncia l’avvio ufficiale della raccolta firme contro la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione/incenerimento dei rifiuti in Val Bormida, con modalità online su Change.org e cartacea ai banchetti sul territorio.

La prima tappa sarà oggi (sabato 25 ottobre) a Ferrania, in occasione della giornata FAI d’autunno, dove sarà presente un banchetto informativo e di raccolta firme presso l’area dell’ex stabilimento Ferrania, a partire dalle 10,30.

“L’iniziativa, – hanno spiegato dal Coordinamento, – segna l’inizio di una campagna di partecipazione popolare che coinvolgerà cittadini, associazioni e amministratori per ribadire il ‘no’ fermo e motivato all’inceneritore: un impianto che porterebbe rifiuti da tutta la Liguria, in gran parte da Genova, aggravando l’inquinamento e il traffico in una valle già segnata da decenni di attività industriali”.

Il Coordinamento sottolinea ancora che “la vera alternativa passa da riduzione, riuso e riciclo, insieme alla bonifica dei siti contaminati e alla valorizzazione delle risorse locali. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e firmare: online su Change.org e ai banchetti che si terranno nelle prossime settimane nei comuni della Valle”.

Qui il link alla petizione online. Per informazioni: coordinamentono.inceneritore@gmail.com