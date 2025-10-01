“Parliamo di tumore alla mammella”: quattro incontri sul territorio con specialiste Asl2 per informare, prevenire e sostenere la cura

Alassio/Albenga. Nel mese di ottobre, generalmente associato alla prevenzione del tumore alla mammella, lo Zonta Club Alassio-Albengaha deciso di offrire il suo apporto alla divulgazione in materia, ideando una rassegna di incontri informativi sull’argomento.

La rassegna è strutturata come un service itinerante sul territorio. Relatrici saranno professioniste che, in Asl2, prendono in carico pazienti a cui è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Gli incontri si terranno per quattro mercoledì consecutivi alle 17.30, a partire dall’8 ottobre.

“L’obiettivo è duplice – afferma Mariagrazia Timo, presidente dello Zonta Alassio-Albenga – diffondere corretta informazione medico-scientifica e fornire un focus sul programma di prevenzione, cura e gestione esiti offerti dalla Breast Unit Asl2, centro specializzato nella diagnosi precoce e cura del tumore al seno.”

Un ringraziamento va all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, all’intera Asl2 e alla Consulta Provinciale Femminile per i patrocini concessi, così come a tutti i Comuni che ospiteranno gli incontri.

Il calendario prevede:

8 ottobre – Andora , Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro: il punto di vista della radiologa, prevenzione e diagnosi.

15 ottobre – Albenga , Auditorium San Carlo: il punto di vista dell’oncologa.

22 ottobre – Loano , Sala Consiliare: il punto di vista della chirurga senologa.

29 ottobre – Ortovero, Sala Enoteca Regione Liguria: il punto di vista della fisiatra, sugli esiti.

Gli incontri, che vedranno anche la partecipazione di Responsabili e Direttori di Strutture Asl2, sono a ingresso libero e aperti a tutti.