Pareggio tra Savona e Sestrese, Valmati: “Bicchiere mezzo pieno. Scontro a due per il campionato? No, a cinque o sei”

Savona. Termina in pareggio il big match di giornata tra Savona e Sestrese. A Sassari con il gol della domenica risponde Scalzi con un altro gol degno di nota, che mettono ‘i puntini sulle i’ di una gara sempre aperta e spettacolare. A rendere l’atmosfera ancora più spumeggiante l’espulsione a metà secondo tempo di Biaggi, che condanna il Savona a giocare gli ultimi 30 minuti in dieci uomini e rendere la Sestrese ancora più propositiva.

Se per Emanuele Cola sono due punti persi, di altro avviso è il tecnico dei verdestellati, Enrico Valmati: “Il bicchiere è mezzo pieno. Siamo partiti un po’ contratti, abbiamo sentito la pressione della partita essendo sopra in classifica. Il Savona è partito a tutta e ci ha schiacciato, ma noi siamo riusciti a soffrire senza subire tiri in porta in tutto il primo tempo. Noi comunque abbiamo palleggiato bene e siamo riusciti a uscire creando diverse occasioni. C’è un po’ di rammarico per il secondo tempo perché con l’uomo in più potevamo fare meglio, però in queste partite al vertice c’è tanta pressione“.

La pressione però non è stata solo psicologica per la Sestrese, ma anche l’arma tattica con cui il Savona ha messo in difficoltà i verdestellati. Commenta dunque Valmati: “Il Savona ha giocato come ci aspettavamo. Oggi non siamo riusciti a essere spensierati con la palla. Nella prima mezz’ora potevamo incidere di più, ma è importante che siamo riusciti a uscire dalla difficoltà con le nostre idee e i nostri concetti”. Oltre al lavoro corale però la partita è stata griffata da due grandi conclusioni dei singoli: “Sicuramente le giocate individuali risolvono tante partite. Noi cerchiamo il collettivo e quindi non siamo molto soddisfatti. Non possiamo affidarci solo a giocate individuali perché non potremmo arrivare in fondo“.

Sul campionato invece Valmati non parla solo di una sfida a due, ma apre le porte anche ad altre squadre e sottolinea l’importanza degli scontri diretti. Afferma infatti il tecnico: “Ci sono almeno cinque o sei squadre competitive, noi compresi. Gli scontri diretti quest’anno faranno la differenza perché ci sono tante squadre che possono ambire alle prime posizioni, Praese, Pontelungo e Finale tra queste. Noi ne siamo usciti bene tra la vittoria con la Praese e il pareggio di oggi. Dovremo giocare gli scontri diretti con meno tensione”.