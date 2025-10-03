  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Volley

Pallavolo femminile, l’Iglina Albisola si prepara a vivere il quarto anno di Serie B2

Tra conferme, volti nuovi e ritorni di spessore

Albisola Pallavolo

Albisola Superiore. Dall’inizio di agosto ad oggi, un mese abbondante di preparazione atletica e duro lavoro in vista di un girone tutto da scoprire. Ha ripreso ad allenarsi ormai da svariate settimane la prima squadra femminile dell’Albisola Pallavolo, sestetto ora pronto a debuttare domenica 12 ottobre in trasferta a Pontedera contro le locali del Volley Ambra Cavallini.

La squadra, per la stagione alle porte, è stata affidata a Mauro Pastorino, coach di grande caratura pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Il secondo di Pastorino sarà Stefano Sciutto, già preparatore atletico e ora anche vice-allenatore di Botta e compagne.

Tra novità, conferme e ritorni di spessore, ecco la rosa di una squadra che parte con l’obiettivo di mantenere la categoria per l’ennesimo anno di fila.
Opposti: Vittoria Niccoli (classe 2004).
Schiacciatori: Giorgia Botta (capitano, classe 2003), Giulia Brunasso (classe 2003), Sara Allegri (classe 2002).
Palleggiatori: Anna Berruti (classe 2006), Sofia Casati (classe 2007).
Centrali: Roberta Reano (classe 2007), Giulia Villa (classe 2007), Martina Santamaria (classe 2007), Perla Lipari (classe 2008).
Liberi: Greta Brunasso (classe 2006), Alessia Zannino (classe 1999).

Clicca qui per vedere il calendario completo. Le biancazzurre sono state inserite nel girone F.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.