Pallavolo femminile, l’Iglina Albisola si prepara a vivere il quarto anno di Serie B2

Albisola Superiore. Dall’inizio di agosto ad oggi, un mese abbondante di preparazione atletica e duro lavoro in vista di un girone tutto da scoprire. Ha ripreso ad allenarsi ormai da svariate settimane la prima squadra femminile dell’Albisola Pallavolo, sestetto ora pronto a debuttare domenica 12 ottobre in trasferta a Pontedera contro le locali del Volley Ambra Cavallini.

La squadra, per la stagione alle porte, è stata affidata a Mauro Pastorino, coach di grande caratura pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Il secondo di Pastorino sarà Stefano Sciutto, già preparatore atletico e ora anche vice-allenatore di Botta e compagne.

Tra novità, conferme e ritorni di spessore, ecco la rosa di una squadra che parte con l’obiettivo di mantenere la categoria per l’ennesimo anno di fila.

Opposti: Vittoria Niccoli (classe 2004).

Schiacciatori: Giorgia Botta (capitano, classe 2003), Giulia Brunasso (classe 2003), Sara Allegri (classe 2002).

Palleggiatori: Anna Berruti (classe 2006), Sofia Casati (classe 2007).

Centrali: Roberta Reano (classe 2007), Giulia Villa (classe 2007), Martina Santamaria (classe 2007), Perla Lipari (classe 2008).

Liberi: Greta Brunasso (classe 2006), Alessia Zannino (classe 1999).

Clicca qui per vedere il calendario completo. Le biancazzurre sono state inserite nel girone F.