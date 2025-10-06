Pallanuoto, i gironi dell’Euro Cup: per la Rari Nantes Savona debutto in trasferta con lo Spandau

Savona. La European Aquatics ha reso noto il calendario dei Gironi del Group Stage dell’Euro Cup 2025/2026.
Questa la composizione dei gironi:
Gruppo A: VK Jug AO, VK Solaris, CN Terrassa, Duisburg.
Gruppo B: Pallanuoto Trieste, CS Dinamo Bucuresti, CN Barcelona, Szolnoki DP.
Gruppo C: Panathinaikos AC. Vouliagmeni NC, PVK Buducnost Podgorica, BVSC Manna ABC.
Gruppo D: VK Sabac Elixir, Spandau 04, CSA Steua Buchuresti, BANCO BPM Rari Nantes Savona.
Il calendario degli incontri del Banco Bpm Rari Nantes Savona è il seguente.
1^ giornata
16 ottobre 2025
SPANDAU 04 – BANCO BPM R.N. SAVONA
2^ giornata
30 ottobre 2025
BANCO BPM R.N. SAVONA – VK SABAC ELIXIR
3^ giornata
13 novembre 2025
CSA STEUA BUCHURESTI – BANCO BPM R.N. SAVONA
4^ giornata
20 novembre 2025
BANCO BPM R.N. SAVONA – SPANDAU 04
5^ giornata
4 dicembre 2025
VK SABAC ELIXIR – BANCO BPM R.N. SAVONA
6^ giornata
12 febbraio 2026
BANCO BPM R.N. SAVONA – CSA STEUA BUCHURESTI