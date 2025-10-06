  • News24
Group stage

Pallanuoto, i gironi dell’Euro Cup: per la Rari Nantes Savona debutto in trasferta con lo Spandau

Giovedì 30 ottobre il primo incontro casalingo

Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta
Foto d'archivio

Savona. La European Aquatics ha reso noto il calendario dei Gironi del Group Stage dell’Euro Cup 2025/2026.

Questa la composizione dei gironi:
Gruppo A: VK Jug AO, VK Solaris, CN Terrassa, Duisburg.
Gruppo B: Pallanuoto Trieste, CS Dinamo Bucuresti, CN Barcelona, Szolnoki DP.
Gruppo C: Panathinaikos AC. Vouliagmeni NC, PVK Buducnost Podgorica, BVSC Manna ABC.
Gruppo D: VK Sabac Elixir, Spandau 04, CSA Steua Buchuresti, BANCO BPM Rari Nantes Savona.

Il calendario degli incontri del Banco Bpm Rari Nantes Savona è il seguente.

1^ giornata
16 ottobre 2025
SPANDAU 04 – BANCO BPM R.N. SAVONA

2^ giornata
30 ottobre 2025
BANCO BPM R.N. SAVONA – VK SABAC ELIXIR

3^ giornata
13 novembre 2025
CSA STEUA BUCHURESTI – BANCO BPM R.N. SAVONA

4^ giornata
20 novembre 2025
BANCO BPM R.N. SAVONA – SPANDAU 04

5^ giornata
4 dicembre 2025
VK SABAC ELIXIR – BANCO BPM R.N. SAVONA

6^ giornata
12 febbraio 2026
BANCO BPM R.N. SAVONA – CSA STEUA BUCHURESTI

