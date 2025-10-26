Pallanuoto, Bpm Rari Nantes Savona vittoriosa a Roma col risultato di 20 a 11

Roma. Il Banco Bpm Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con la Training Academy Olympic Roma, nella piscina di Valco San Paolo a Roma, l’incontro valevole per la quinta giornata della regular season del campionato di Serie A1. 20 a 11 è stato il risultato finale in favore dei savonesi, che hanno saputo tenere sempre sotto controllo ed a debita distanza gli avversari.

Il prossimo impegno del Banco Bpm Rari Nantes Savona sarà in Euro Cup, giovedì 30 ottobre, con la seconda giornata del Group Stage nella piscina Zanelli di Savona. I biancorossi affronteranno i serbi del VK Sabac Elixir. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19.

Il tabellino:

Training Academy Olympic Roma – Banco Bpm Rari Nantes Savona 11-20

(Parziali: 2-5, 2-7, 5-2, 2-6)

Training Academy Olympic Roma: De Michelis, Ballarini, Vitale 1, Ciotti 1, Stahor 2, Leporale 1, Cianchetti 3, Nenni, Mirarchi 1, De Robertis 1, Tartaro 1, Patti, Giovannini, Cotugno, Barigelli. All. Mario Fiorillo.

Banco Bpm Rari Nantes Savona: Del Lungo, Rocchi 2, Damonte 2, Figlioli 5, Occhione 2, Rizzo, Gullotta 3, Bruni 1, Condemi, Guidi 1, Leinweber 4, Ferrari, Turazzini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Daniele Bianco (Rapallo) e Alessandro Roberti Vittory (Riese Pio X). Delegato Fin: Dante Saeli (Martellago).

Note. Superiorità numeriche: Olympic Roma 7 su 14 più 1 rigore realizzato, Savona 8 su 13 più 3 rigori di cui 2 realizzati.

Usciti per 3 falli: a 5’59” dalla fine del 3° tempo Vitale (Roma); a 2’34” dalla fine del 3° tempo Cotugno (Roma); a 2’08” dalla fine del 3° tempo Bruni (Savona); a 1’58” dalla fine del 3° tempo Condemi (Savona); a 5’31” dalla fine del 4° tempo Occhione (savona); a 1’40” dalla fine del 4° tempo Patti.