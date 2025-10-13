“Palestina libera”: a Finale comparsa una scritta sopra la galleria della Caprazoppa

Finale Ligure. È comparsa a Finale Ligure, sopra la galleria della Caprazoppa, lungo l’Aurelia, una grande scritta con la frase “Palestina libera”.

A renderlo noto sui social è stata la consigliera comunale della minoranza finalese Simona Simonetti, che ha commentato il gesto con parole di apprezzamento: “Grazie a chi ha fatto la scritta, è stato bello leggerla“.

Il messaggio arriva in un momento delicato per il conflitto israelo-palestinese. Dopo due anni di guerra nella Striscia di Gaza, nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre, Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi ancora in vita, mentre Israele ha iniziato a rilasciare circa 1.900 prigionieri palestinesi nell’ambito dell’accordo per un cessate il fuoco.