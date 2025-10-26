Otre 200 passeggeri sul treno storico da Genova a Ventimiglia per i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario

Liguria. Sono stati oltre 200 i passeggeri del treno storico che oggi ha viaggiato tra Genova Brignole e Ventimiglia in occasione dei cent’anni dalla fondazione del Dopolavoro Ferroviario Nazionale. L’iniziativa, alla quale ha preso parte l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, è stata portata avanti dalla Regione Liguria con la collaborazione di: Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI, Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, Museo nazionale trasporti di Taggia, Comune di Taggia e Comune di Ventimiglia.

“Il grande entusiasmo e il successo di pubblico ottenuto testimoniano la bontà dell’iniziativa proposta, così come accaduto con tutti i treni storici messi in circolazione quest’anno – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Come Regione Liguria abbiamo accolto, con piacere, la richiesta del Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia di organizzare questo convoglio, con il duplice obiettivo di celebrare i 100 anni di un’importante realtà associativa e di offrire a tantissimi cittadini e turisti la possibilità di riscoprire il fascino di un treno storico viaggiando tra Genova e la città di confine. Affianchiamo, dunque, all’intenso lavoro in corso per migliorare e implementare il servizio ferroviario ligure questo tipo di iniziative che hanno valore sia per la mobilità, sia in chiave turistica e culturale. È stata infatti un’ottima occasione per i Comuni di Taggia e Ventimiglia di poter mettere in mostra alcune delle proprie peculiarità come gli abiti storici e le bande musicali cittadine”.

“Si tratta di un evento di grande valore, che rende omaggio alla storia ferroviaria e rappresenta un’importante occasione per promuovere il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Taggia Mario Conio-. Abbiamo pensato di accogliere in modo speciale non solo i viaggiatori del treno storico, ma anche tutti i cittadini e visitatori che vorranno essere presenti, con la banda musicale “Pasquale Anfossi”, diretta dal Maestro Vitaliano Gallo, e i figuranti in costumi d’epoca del Comitato San Benedetto. Non sono mancati i sapori tipici di Taggia, come i nostri canestrelli e biscotti, simboli della nostra tradizione. Desidero ringraziare Trenitalia, la Regione Liguria, il Museo Nazionale dei Trasporti – Sede di Taggia, la Banda Anfossi e il Comitato San Benedetto”.

“Sono felice di accogliere a Ventimiglia la tappa finale del treno storico per i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario Nazionale: un traguardo importante non solo per il mondo ferroviario, ma per tutta la nostra regione – dichiara il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro-. Ventimiglia ha un legame profondo con il treno e la sua storia: è proprio attorno alla stazione ferroviaria, realizzata nei primi anni dell’800, che è nato e cresciuto il nostro centro cittadino. Oggi celebriamo non solo un anniversario, ma un pezzo fondamentale della nostra identità”.

“Per i 100 anni di Dopolavoro a livello nazionale la nostra associazione di Ventimiglia, in particolar modo il nostro circolo di Taggia – sede della sezione di ponente del Museo nazionale dei trasporti, ha deciso di promuovere la circolazione di un treno storico da Genova a Ventimiglia e ritorno – aggiunge il presidente del Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia Gabriele Muratore-. Per farlo abbiamo chiesto il supporto della Regione Liguria, che si è resa subito disponibile a offrire il necessario sostegno economico- organizzativo. Siamo dunque contenti della buona riuscita dell’evento e ci auguriamo di poterne organizzare altri della stessa portata”.

Alla stazione di Taggia i viaggiatori sono stati accolti dalla banda musicale “Pasquale Anfossi” e da alcuni membri del Comitato San Benedetto con gli abiti tipici, hanno, inoltre, potuto visitare il museo nazionale dedicato ai trasporti. A Ventimiglia l’accoglienza è stata a cura dei figuranti con i costumi dell’Agosto Medievale e della banda musicale cittadina. Presente anche il sindaco di Loano Luca Lettieri.