  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Finalmente

Ospedale di Cairo, la nuova Tac è arrivata ed è stata posizionata nel futuro reparto di Radiologia

Il sistema diagnostico di ultima generazione era atteso da tempo e gennaio entrerà a regime

nuova tac imballata cairo
screening mammografico cairo
camera calda ospedale cairo
nuova tac imballata cairo screening mammografico cairo camera calda ospedale cairo

Cairo Montenotte. La nuova Tac di ultima generazione è arrivata questa mattina, 21 ottobre, all’ospedale di Cairo: dopo essere stata scaricata da un mezzo pesante nella camera calda (dove arrivano le ambulanze) è stata posizionata in quello che, a breve, diventerà il futuro reparto di radiologia, al primo piano della struttura, al posto dei poliambulatori. La sua location definitiva è già stata adeguatamente allestita grazie agli interventi strutturali che hanno interessato quell’ala del nosocomio.

Direttamente dalla Germania da casa Siemens è approdato il sistema diagnostico atteso da tempo, capace di acquisire 128 strati per ogni rotazione di 360° e dotato dei più avanzati software diagnostici per indagini tomografiche (Tac) total body e cardio vascolari.

Il Tomografo Assiale Computerizzato è stato acquistato due anni fa da Asl 2 grazie ai fondi del Pnrr e il costo supera i 581 mila euro al quale vanno aggiunte le spese delle opere architettoniche ed impiantistiche realizzate per la sua installazione, pari a circa 200 mila euro. Quello precedente risaliva al 2005 e, a causa della sua “età”, e in seguito anche ai danni alluvionali, aveva costretto l’Asl a dirottare a Savona e Pietra Ligure  i pazienti del ppi che dovevano effettuare esami in regime d’urgenza.

Tra i corridoi dell’ospedale si respirava soddisfazione e ottimismo oggi, visto che dopo mesi di annunci la Tac è ormai una realtà, anche se la formazione partirà tra qualche settimana ed entrerà in funzione a gennaio. Grazie alla presenza di un anestesista per gli interventi delle sale operatorie sarà possibile anche utilizzare la Tac per esami con mezzo di contrasto almeno un giorno a settimana.

Quello che gli operatori sanitari si auspicano è che presto, a fare compagnia alla nuova apparecchiatura, possano essere allestiti anche le sale per le ecografie, la mammografia (ad ora al di fuori dell’ospedale su un camper attrezzato) e la diagnostica.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.