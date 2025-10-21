Ospedale di Cairo, la nuova Tac è arrivata ed è stata posizionata nel futuro reparto di Radiologia

Cairo Montenotte. La nuova Tac di ultima generazione è arrivata questa mattina, 21 ottobre, all’ospedale di Cairo: dopo essere stata scaricata da un mezzo pesante nella camera calda (dove arrivano le ambulanze) è stata posizionata in quello che, a breve, diventerà il futuro reparto di radiologia, al primo piano della struttura, al posto dei poliambulatori. La sua location definitiva è già stata adeguatamente allestita grazie agli interventi strutturali che hanno interessato quell’ala del nosocomio.

Direttamente dalla Germania da casa Siemens è approdato il sistema diagnostico atteso da tempo, capace di acquisire 128 strati per ogni rotazione di 360° e dotato dei più avanzati software diagnostici per indagini tomografiche (Tac) total body e cardio vascolari.

Il Tomografo Assiale Computerizzato è stato acquistato due anni fa da Asl 2 grazie ai fondi del Pnrr e il costo supera i 581 mila euro al quale vanno aggiunte le spese delle opere architettoniche ed impiantistiche realizzate per la sua installazione, pari a circa 200 mila euro. Quello precedente risaliva al 2005 e, a causa della sua “età”, e in seguito anche ai danni alluvionali, aveva costretto l’Asl a dirottare a Savona e Pietra Ligure i pazienti del ppi che dovevano effettuare esami in regime d’urgenza.

Tra i corridoi dell’ospedale si respirava soddisfazione e ottimismo oggi, visto che dopo mesi di annunci la Tac è ormai una realtà, anche se la formazione partirà tra qualche settimana ed entrerà in funzione a gennaio. Grazie alla presenza di un anestesista per gli interventi delle sale operatorie sarà possibile anche utilizzare la Tac per esami con mezzo di contrasto almeno un giorno a settimana.

Quello che gli operatori sanitari si auspicano è che presto, a fare compagnia alla nuova apparecchiatura, possano essere allestiti anche le sale per le ecografie, la mammografia (ad ora al di fuori dell’ospedale su un camper attrezzato) e la diagnostica.