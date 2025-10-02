Ortovero potenzia il sistema di videosorveglianza con 10 nuove telecamere

Il Comune di Ortovero è stato ammesso ad un contributo regionale per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, che andrà a potenziare l’attuale dotazione di telecamere già attive nel territorio comunale.

L’intervento, dal valore complessivo di 15 mila euro (12 mila euro di contributo), prevede l’installazione di 10 nuove telecamere di ultima generazione, con illuminatori ad infrarosso in grado di restituire immagini di qualità anche in condizioni di bassa luminosità: “Saranno dislocate in piazze e incroci stradali del territorio comunale, compresa la frazione di Pogli, a favore della sicurezza dei cittadini e dei beni comuni” afferma il vice sindaco di Ortovero Giovanni Arnaldi, che ha curato l’iter amministrativo del progetto.

Le nuove installazioni si affiancano alle 20 telecamere già operative nelle diverse zone cittadine, alcune delle quali in grado di riconoscere in maniera automatica la targa degli autoveicoli in transito e interrogare le banche dati ministeriali per la verifica immediata della copertura assicurativa e della revisione del veicolo.

“I nuovi dispositivi saranno perfettamente integrati nell’attuale sistema di gestione e le sequenze video saranno trasmesse via GSM o ponte radio al server installato presso il palazzo comunale per la visualizzazione e la conservazione delle immagini per i periodi stabiliti dalle normative” aggiunge ancora Arnaldi.

E conclude: “L’accesso alle sequenze video è protetto da un sistema di sicurezza e limitato al solo personale comunale autorizzato; il materiale può anche eventualmente essere messo a disposizione delle forze dell’ordine per attività di indagine o verbalizzazione”.