Ortovero, consolidamento della diga per il ponte sull’Arroscia: lavori per un milione di euro

Sono in corso i lavori appaltati dal Comune di Ortovero per il consolidamento della diga che sostiene la stabilità del ponte sull’Arroscia, in direzione di Villanova d’Albenga (strada intercomunale Ortovero – Villanova).

L’intervento avviato è stato reso possibile grazie al finanziamento complessivo di un milione di euro relativo ai danni alluvionali del 2019.

L’opera di messa in sicurezza del territorio prevede la mitigazione del rischio di esondazione del torrente Arroscia in località Ponte, con l’utilizzo di tecnologie specifiche allestite nell’area del cantiere.

La briglia, essenziale per la resistenza delle pile che sostengono il ponte, verrà consolidata con le tecniche del jet grouting: si tratta di un metodo di consolidamento e impermeabilizzazione che consiste nell’iniettare ad altissima pressione una miscela di cemento attraverso ugelli speciali, che disgregano e rimescolano il terreno per creare colonne solide e resistenti.

Successivamente sono previste le installazioni di micropali in profondità (nelle colonne solide create) e in seguito la lavorazione proseguirà con un ulteriore rafforzamento in calcestruzzo.

Il sindaco Osvaldo Geddo e l’Ufficio Tecnico comunale sono stati impegnati dal 2024 per risolvere definitivamente alcune imperfezioni nelle procedure che ostacolavano la fruizione dei fondi: “Si tratta di un intervento davvero importante il cui finanziamento complessivo di un milione è stato sbloccato dall’amministrazione comunale con l’aiuto di Anci Liguria e della Provincia di Savona” afferma lo stesso primo cittadino di Ortovero.

“Il traffico verso Villanova e l’Aurelia bis che porta ad Alassio è molto cresciuto in termini di flussi viari e la Provincia è disponibile ad uno studio specifico sulla viabilità propedeutico a soluzioni di miglioramento della strada, che ormai non è più solo una direttrice intercomunale, ma ha funzioni interprovinciali e di alternativa alla statale 453 per raggiungere rapidamente l’Aurelia bis dalla valle Arroscia”.