Savona. E’ ora disponibile “Il Manuale degli str*nzi”, il nuovo singolo di Pier Caruso, cantautore savonese con oltre 15 anni di carriera musicale, tre programmi radio e due programmi televisivi.

Il brano vuole essere non un attacco, ma “un’analisi profonda dei comportamenti tossici che attraversano i rapporti affettivi, sociali e professionali. Un brano sincero, spietato, ma anche terapeutico. Un invito, feroce ma lucido, a togliersi la maschera”. Pier Caruso non pubblica solo un singolo, ma “una dichiarazione d’intenti. Una canzone che denuncia ma riflette, che critica ma coinvolge, che non accusa soltanto gli altri, ma chiama tutti, nessuno escluso, a interrogarsi sul proprio modo di amare, parlare, fingere”.

Ad accompagnare il brano, un videoclip cinematografico, simbolico, orizzontale, girato tra le vie di un borgo desolato. Protagonista assoluto è un uomo che si sveglia legato e mascherato, una volta levata la maschera, compirà azioni astratte ma cariche di significato: abbandona una chitarra, indossa guantoni da boxe, recita per nessuno, esplora un set senza spettatori.

L’attore principale è Alberto Aimo, talento savonese emergente, già visto in “Blanca”, nel film “Com’è umano lui” (accanto a Enzo Paci e Camilla S. Favro), “Spyne” (opera prima di Anna Antonelli, in uscita nel 2026) e numerosi lavori con Dario “Il Leggendario” Rigliaco, volto noto di Striscia la Notizia. Aimo è anche musicista del duo Mala-Genìa.

Pier Caruso appare solo per pochi secondi, verso la fine. Non è il protagonista del video, ma la sua presenza è decisiva: raccoglie la maschera lasciata dall’altro, chiudendo un ciclo di senso e intensità visiva.

Il brano è prodotto da Dario Bonelli, fondatore dello studio Rocket Hack di Savona, con cui Pier Caruso ha costruito un sound pulito, essenziale e fortemente emotivo. Il progetto è 100% Made in Savona, ma si presenta con la forza e l’eleganza delle grandi produzioni nazionali, la collaborazione tra il produttore ed il cantautore ha fondato le basi per una lunga partnership che li vedrà collaborare anche nella realizzazione di brani per Artisti emergenti.

Qui il link a Spotify.