Online il nuovo VisitLoano.it, il portale di destinazione turistica del Comune di Loano

Loano. È online da martedì 8 ottobre la nuova versione aggiornata di VisitLoano.it, il portale di destinazione turistica del Comune di Loano.

Già collegato al DMS regionale, il portale rappresenta il cuore della sua strategia di marketing e comunicazione turistica. Realizzato da Edinet nell’ambito del piano di comunicazione curato da Studiowiki, agenzia di comunicazione associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite, il sito propone la destinazione attraverso quattro temi vacanza: Sea&Sun, Outdoor&Nature, Food&Craft, Well-being&Sport. Un’offerta sempre più orientata a benessere, autenticità e qualità della vita è espressa anche dal nuovo brand turistico, abbinato al payoff “Loano, la vacanza che ti fa star bene”.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo portale presenta una grafica moderna e interattiva studiata in ottica mobile first, quindi privilegiando la navigazione da smartphone o tablet. Basato interamente sulla piena integrazione con il DMS regionale (e quindi con la messa a sistema dell’offerta di bagni marini, strutture ricettive, operatori esperienziali), VisitLoano.it contiene tutte le informazioni di cui può avere bisogno l’utente turista interessato ad approfondire in maniera mirata i servizi ed i contenuti proposti dai quattro temi vacanza della destinazione, oltre a informazioni generiche su Loano, la sua storia e quanto offre il territorio loanese nel suo complesso. A breve i contenuti saranno disponibili anche in lingua inglese. Completa l’infrastruttura un’area riservata, che sarà attivata nel prossimo futuro, in cui gli operatori potranno trovare informazioni e materiale da scaricare.

Il nuovo VisitLoano.it è stato presentato ufficialmente al TTG Travel Experience 2025, nel corso della conferenza “Il futuro adesso. Dalla marca al prodotto: i Comuni protagonisti del DMS regionale”, alla quale hanno preso parte i Comuni di Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze: cinque destinazioni con una visione condivisa di sviluppo turistico. Un racconto a più voci tra risultati raggiunti, nuove progettualità e prospettive di collaborazione, per accrescere l’attrattività e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore al turismo Gianluigi Bocchio sottolineano: “Come ampiamente spiegato durante la conferenza stampa di Rimini, la nuova era del turismo nella Riviera Ligure di Ponente sarà caratterizzata da una forte identità territoriale e da una promozione digitale sempre più evoluta, grazie all’integrazione con il Destination Management System regionale, una piattaforma strategica capace di organizzare e valorizzare esperienze, eventi, informazioni e servizi, rendendoli immediatamente accessibili a visitatori e operatori”.

“Il nuovo VisitLoano.it tiene conto del lavoro svolto finora per ripensare e riorganizzare l’offerta turistica della nostra città e, più in generale, del territorio (anche alla luce del ‘patto turistico’ stipulato con Pietra Ligure e Finale Ligure). Il risultato è un portale ricco di contenuti, gradevole e facile da navigare che, nei piani, deve rappresentare sia la prima ‘vetrina’ per il turista curioso di conoscere la nostra proposta che il primo strumento per usufruire dei servizi e delle esperienze che compongono questa proposta”.