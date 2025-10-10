Oneglia battuto dal Cengio, Casella: “Abbiamo regalato il primo tempo, dobbiamo migliorare in tutto”

Nel passivo è meno rumorosa, ma per l’andamento della partita e il valore dell’avversario, la sconfitta contro il Cengio è decisamente più pesante rispetto a quella contro la Virtus Sanremo. L’Oneglia perde 3-2 in trasferta e rimane a zero punti in classifica. I verdeblù affronteranno domenica l’Ospedaletti in un match in cui entrambe le squadre andranno a caccia della prima vittoria. Tornando però alla gara contro il Cengio, mister Massimo Casella ha espresso tutto il suo disappunto nel post partita.

“Abbiamo interpretato male l’inizio della partita – commenta il tecnico -. Il primo tempo lo abbiamo regalato, sbagliando troppo in fase difensiva e lasciando spazi agli avversari. Abbiamo giocato male e infatti il 2-0 del primo tempo ci sta. Nella ripresa abbiamo reagito e fatto gol su rigore. Eravamo riusciti a tenere lì la partita, ma poi il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo migliorare in tutto, in fase difensiva e in fase di possesso palla. Bisogna fare i complimenti al Cengio che ha approcciato bene, noi eravamo troppo timorosi”.

Come anticipato, l’atteggiamento della squadra era stato ben più incoraggiante nella gara d’esordio di questo campionato. Afferma dunque Casella: “Alla prima giornata abbiamo fatto un’ottima prestazione contro la squadra migliore del campionato. Eravamo 1-1 fino all’80’, poi la loro tecnica ha fatto la differenza. Noi dovevamo interpretare la partita allo stesso modo di domenica scorsa e non l’abbiamo fatto. Adesso dobbiamo ricominciare a lavorare da martedì”. Nel complesso il bilancio di questo avvio di stagione non è positivo per il mister, nonostante ci sia fiducia per la rosa a disposizione. Commenta infatti Casella: “Gli uomini ci sono, ma non siamo soddisfatti di queste prime due partite: soprattutto oggi potevamo fare meglio“.