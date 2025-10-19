  • News24
Eventi

“Onda in festa”, venti anni di meraviglia ad Albisola. Poggi: “Con la sua bellezza, la ceramica continua a insegnare e sorprendere”

Ideato e condotto da Oriana Villani, alla presenza del vicesindaco Luca Ottonello e del ceramista Marcello Mannuzza, l'evento ha dedicato una particolare attenzione a una delle installazioni artistiche più rilevanti presenti sul territorio albisolese

Generico ottobre 2025

Albisola Superiore. La passeggiata Eugenio Montale ad Albisola Superiore ha ospitato l’evento culturale “Onda in festa” in occasione del ventennale della panchina monumentale in ceramica degli artisti Caminati, Luzzati e Carlè.
La panchina in maiolica è simbolo tangibile del riverbero artistico che la città di Albisola Superiore continua a riflettere sul territorio e in tutta Italia.

“Questa celebrazione rappresenta non solo un omaggio a un’opera d’arte che ha reso la nostra città un punto di riferimento culturale, ma anche un momento di orgoglio collettivo. L’Onda è un simbolo di identità, custodisce la memoria di chi l’ha realizzata e continua a parlare alle nuove generazioni. Come amministrazione crediamo fermamente che valorizzare la bellezza significhi rafforzare il senso di appartenenza e proiettare Albisola verso un futuro ancora più ricco di cultura e creatività”, dichiara l’assessore alla Cultura Simona Poggi.

Ideato e condotto da Oriana Villani, alla presenza del vicesindaco Luca Ottonello e del ceramista Marcello Mannuzza, l’evento ha dedicato una particolare attenzione a una delle installazioni artistiche più rilevanti presenti sul territorio albisolese.

“La manifestazione sviluppa momenti di intensa emozione, gioiosa condivisione e profonda gratitudine per la bellezza che l’opera artistica monumentale rappresenta” – racconta Oriana Villani, cittadina albisolese e operatrice teatrale che trasmette con passione il suo intento.

Da questo riflesso prende ispirazione l’idea di festeggiare l’anniversario della nascita dell’Onda, dando il giusto rilievo e coinvolgendo l’amministrazione comunale, la scuola di ceramica, la cittadinanza, i maestri artigiani locali e in particolare Marcello Mannuzza, che ha seguito la realizzazione e la messa in posa delle piastrelle, educando gli artisti sul supporto innovativo. Nonostante abbia appena compiuto sessant’anni di carriera, il titolare delle ceramiche Il Tondo continua a sorprendere con la sue idee e a coinvolgere addetti ai lavori e non solo con il suo innato entusiasmo.

