Omaggio all’architetto Giuseppe Denegri, Finale Ligure gli dedica un piazzale della passeggiata

Nell’ambito delle iniziative programmate per l’ottantesimo anniversario della morte del generale e maresciallo d’Italia Enrico Caviglia (Finalmarina 1862-1945), il Comune di Finale Ligure ha provveduto all’intervento di restauro conservativo della grande targa-monumento a lui dedicata, collocata in piazza Vittorio Emanuele Il a Finalmarina e inaugurata il 21 agosto 1927.

La targa fu progettata dall’architetto Giuseppe Denegri (Oneglia 1886 — Finalrnarina 1976), una delle figure che maggiormente segnarono l’architettura e l’urbanistica del Finale nel secolo scorso. Su iniziativa dell’Amministrazione comunale, all’architetto Giuseppe Denegri sarà intitolato uno slargo della passeggiata a mare Augusto Migliorini di Finalmarina.

Con questa intitolazione, si intende ricordare il ruolo esercitato da questo architetto quale progettista della moderna passeggiata a mare di Finalmarina, oltre ai suoi importanti interventi architettonici e urbanistici condotti a partire dagli anni Venti del secolo scorso.

Le iniziative proposte per la giornata di sabato, 8 novembre saranno le seguenti:

– ore 10.30: incontro dei partecipanti al trekking urbano in Piazza Olinto Simonetti a Finalpia. Il trekking urbano seguirà un percorso che si sviluppa tra Casa Simonetti a Finalpia (1927), le case della lottizzazione De Raymondi lungo i bastioni della fortezza di Castelfranco in Via Torino, l’hotel e stabilimento balneare Boncardo (con immagini e disegni progettuali storici).

– ore 11.30: intitolazione all’architetto Giuseppe Denegri dello slargo sulla passeggiata Augusto Migliorini (davanti ai Bagni Nautico);

– ore 11.45: prosecuzione del trekking urbano su passeggiata a mare Augusto Migliorini e albergo Moroni (su progetto di Denegri)

– ore 12.00: piazza Vittorio Emanuele Il. Inquadramento delle vicende che portarono all’erezione del monumento dedicato a Enrico Caviglia nel 1927 (Prof. Fabio Caffarena) e presentazione del restauro dell’opera (restauratrici: Claudia Maritano e Caterina Donati).

(In caso di pioggia, la presentazione dei monumenti interessati dal trekking urbano e del monumento dedicato a Caviglia si svolgerà nella sala consigliare in Municipio, via Pertica 29 – ore 10.30).