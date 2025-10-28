Nuovo carcere nel savonese, pressing dal Consiglio regionale: “Priorità nel piano di edilizia penitenziaria”

Savona. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Bozzano (Vince Liguria – Noi Moderati) per chiedere al Governo di inserire la Provincia di Savona tra le priorità del nuovo Piano nazionale di edilizia penitenziaria.

Savona, infatti, è l’unica provincia in Italia con un Tribunale ma senza carcere, dopo la chiusura della casa circondariale nel 2016. Una situazione che da anni crea disagi e contribuisce al sovraffollamento delle carceri liguri, già tra i più alti del Paese.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi presso i competenti ministeri affinché l’iter procedurale giunga alla conclusione nel minor tempo possibile risolvendo un problema che si trascina ormai da decenni e si riflette sul tutta la regione. Nel documento si ricorda che la struttura, che aveva una capacità massima di 49 persone ed era considerata vetusta e fatiscente, è stata definitivamente chiusa a gennaio 2016 e che tutti i detenuti sono stati trasferiti in altri istituti liguri o fuori regione, andando a aggravare il sovraffollamento nelle carceri liguri.

“Con questo atto – spiega Alessandro Bozzano – compiamo un primo passo importante: con l’inserimento nel Piano nazionale e quindi la relativa assegnazione di fondi al progetto, possiamo finalmente pensare concretamente al ritorno di una casa circondariale nel Savonese. Ma ora non dobbiamo mollare la presa: serve individuare al più presto il sito più idoneo e avviare l’iter amministrativo che porterà alla sua realizzazione”.

Per la nuova struttura penitenziaria nel territorio provinciale si era avanzata l’ipotesi valbormidese, a Cairo o Cengio, con gli organi competenti che, assieme agli amministratori locali, avevano avviato anche in primi sopralluoghi e analisi tecniche sulla possibile fattibilità dell’opera.

“Savona non può restare ancora senza una struttura penitenziaria – conclude Bozzano – È una questione di sicurezza, di giustizia e di rispetto per tutto il territorio ligure. L’approvazione in aula è un segnale forte: la Liguria chiede di essere ascoltata e di vedere finalmente fatti concreti”.

Nell’impegnativa sono stati inseriti due emendamenti proposti rispettivamente da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) e Roberto Arboscello (Pd). L’impegnativa è stata così integrata: “A farsi parte attiva per chiedere il ministero della Giustizia e al MIT la costituzione di un tavolo con tutti gli enti interessati, sia dal punto di vista dell’amministrazione della giustizia sia dal punto di vista delle autorizzazioni ambientali e urbanistico-edilizie, per superare eventuali criticità riguardanti le aree già individuate che si presentassero in relazione ad un di una nuova casa circondariale in Provincia di Savona e privilegiando, fra esse, quelle più rapidamente utilizzabili. Nel dibattito sono intervenuti anche Andrea Orlando (Pd), Rocco Invernizzi (FdI) e Angelo Vaccarezza (FI Berlusconi). L’assessore alla sicurezza Paolo Ripamonti ha espresso parere favorevole al testo.

Bozzano ha poi voluto ringraziare il capogruppo della Lega, Sara Foscolo, e il vicepresidente del Consiglio, Roberto Arboscello (Pd), per aver emendato l’atto iniziale e aver votato a favore, con il supporto di tutta l’opposizione. Un lavoro di collaborazione e dialogo che ha permesso di ottenere un risultato importante per la sicurezza e il benessere dei cittadini liguri.

Con questo voto, il Consiglio regionale rilancia una battaglia di buon senso e responsabilità, per garantire sicurezza, efficienza e dignità al sistema penitenziario ligure e, in particolare, al territorio savonese.

“Una nuova casa circondariale per la provincia di Savona, massimo impegno della Regione per sollecitare il Governo sulla realizzazione del carcere” aggiunge poi Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

Il capogruppo di Fdi al tempo stesso ricorda come “il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove ha confermato l’intenzione di costruire un nuovo carcere nel Savonese, con fondi già disponibili e un commissario straordinario incaricato di accelerare il progetto”.

“La località del Tecchio, nell’Oltrebormida cairese, è stata individuata come possibile sito per la nuova struttura”.

“Accendiamo, quindi i riflettori su un tema già oggetto di attenzione da parte del sottosegretario Delmastrio Delle vedove che è già impegnato per una conclusione positiva dell’iter con l’individuazione dell’area e procedere quindi con la progettazione della casa circondariale con i fondi già a disposizione” conclude Invernizzi.

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità la mozione del collega di maggioranza Alessandro Bozzano sulla nuova casa circondariale nel Savonese, di cui il nostro territorio ha bisogno – hanno dichiarato l’assessore regionale Paolo Ripamonti e il capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega) -. Ringraziamo il primo firmatario della mozione per avere accettato la proposta di modifica della Lega, condivisa anche dalla minoranza, ed esprimiamo piena soddisfazione per questo risultato bipartisan che va finalmente nella direzione giusta ossia di superare le eventuali criticità riguardanti le aree già individuate relativamente al progetto di un nuovo carcere nel Savonese e di privilegiare tra esse quelle più rapidamente utilizzabili”.

“In tal senso, Regione Liguria si farà parte attiva per chiedere al Ministero della Giustizia e al Mit la costituzione di un tavolo con tutti gli Enti interessati per trovare una soluzione idonea nel minor tempo possibile” concludono.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello commenta: “Sono passati nove anni dalla chiusura del carcere di Savona e va bene istituire un nuovo tavolo di confronto con il Ministero della Giustizia, il Mit e tutti gli enti coinvolti, come chiesto nella mozione e nell’emendamento presentati dalla destra, ma se si vuole dare concretezza occorre partire da un punto fermo: le ipotesi di localizzazione prese in esame in tutto questo tempo e definire l’area più idonea”.

“Serve una valutazione tecnica puntuale e tempestiva e se non ci sono motivi tecnici che ostacolano le procedure per la costruzione di una nuova Casa circondariale, si proceda, per far si che Savona non abbia più il triste primato dell’unica provincia priva di una casa di detenzione. Quello di oggi non deve diventare l’ennesimo atto senza seguito, se si parte dalle aree già in studio si fa un passo in avanti importante e si può auspicare una soluzione in tempi più brevi. Bene la collaborazione bipartisan di oggi in Aula ma ora servono fatti concreti” conclude il consigliere Dem.