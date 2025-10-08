Noli sul lago di Costanza per festeggiare i vent’anni di gemellaggio con la città di Langenargen

Noli. Lo scorso week end a Langenargen, sul lago di Costanza in Germania, si sono tenuti i festeggiamenti per i vent’anni di gemellaggio della località teutonica con la città di Noli.

“Celebrare 20 anni di un gemellaggio tra comuni è un’occasione importante per ricordare legami di amicizia, collaborazione e scambi culturali che hanno resistito nel tempo – spiegano dal Comune di Noli. Vent’anni fa, due comunità, pur distanti per geografia, decisero di avvicinarsi nel nome dell’amicizia, della condivisione e della crescita reciproca. Quest’anno, celebriamo non solo una ricorrenza, ma un legame che ha resistito al tempo, arricchendosi di volti, storie e progetti”.

“Il nostro gemellaggio è nato per promuovere l’unione tra popoli, la conoscenza reciproca e la cooperazione oltre ogni confine. È diventato una testimonianza vivente di come le differenze possano essere una ricchezza quando c’è rispetto e volontà di camminare insieme. Vent’anni sono un traguardo, ma anche una nuova partenza”.

“Guardiamo al futuro con entusiasmo, certi che le nuove generazioni sapranno custodire e rinnovare questo legame con creatività e passione”.