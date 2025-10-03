  • News24
Ufficiale

Nolese mercato no stop: arriva anche Luca Benini

Un nuovo attaccante per mister Pietro Saccone

Noli. Altra operazione in entrata in casa Nolese. La società biancorossa ha ufficializzato anche Luca Benini, attaccante classe 2005 con esperienze tra Finale e Pietra Ligure. Una rosa molto numerosa a disposizione di mister Saccone per ambire ad un campionato di alto profilo.

Il comunicato della Nolese

La Polisportiva Nolese dà il benvenuto a Luca Benini, attaccante classe 2005, un ragazzo che ha saputo farsi strada con pazienza e dedizione. Cresciuto nel vivaio del Finale Ligure, con cui ha disputato una finale del campionato regionale juniores, ha vissuto esperienze che ne hanno segnato la maturazione sportiva, abituandolo a confrontarsi con palcoscenici importanti.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Pietra U21 in Seconda Categoria (girone Imperia), distinguendosi con 5 reti: un bottino che testimonia la sua capacità di incidere in maniera concreta sul gioco, unito a carattere e impegno sempre messi al servizio della squadra.

Il suo percorso lo ha portato anche a Pietra, dove ha trovato il contesto ideale per crescere ulteriormente e conquistare la fiducia di compagni e allenatori. Un nome da tenere d’occhio, perché il meglio sembra ancora tutto da scrivere.

