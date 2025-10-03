Nolese mercato no stop: arriva anche Luca Benini

Noli. Altra operazione in entrata in casa Nolese. La società biancorossa ha ufficializzato anche Luca Benini, attaccante classe 2005 con esperienze tra Finale e Pietra Ligure. Una rosa molto numerosa a disposizione di mister Saccone per ambire ad un campionato di alto profilo.

Il comunicato della Nolese

La Polisportiva Nolese dà il benvenuto a Luca Benini, attaccante classe 2005, un ragazzo che ha saputo farsi strada con pazienza e dedizione. Cresciuto nel vivaio del Finale Ligure, con cui ha disputato una finale del campionato regionale juniores, ha vissuto esperienze che ne hanno segnato la maturazione sportiva, abituandolo a confrontarsi con palcoscenici importanti.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Pietra U21 in Seconda Categoria (girone Imperia), distinguendosi con 5 reti: un bottino che testimonia la sua capacità di incidere in maniera concreta sul gioco, unito a carattere e impegno sempre messi al servizio della squadra.

Il suo percorso lo ha portato anche a Pietra, dove ha trovato il contesto ideale per crescere ulteriormente e conquistare la fiducia di compagni e allenatori. Un nome da tenere d’occhio, perché il meglio sembra ancora tutto da scrivere.