NLT in Italia: Nord, Centro e Sud a confronto. Le differenze che guidano il mercato 2025

Il noleggio a lungo termine sta vivendo una fase di espansione senza precedenti. Nel 2025, secondo ANIASA e Dataforce, il NLT ha rappresentato il 33% delle immatricolazioni nel primo trimestre e il 35% nel secondo, con una crescita del 10,4% anno su anno a fronte di un mercato complessivo in calo. Un dato che testimonia come questo modello sia ormai parte integrante delle strategie di mobilità sia delle aziende sia dei privati.

In questo articolo analizziamo i numeri e le differenze territoriali del mercato, con l’aiuto e il parere competente di Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice (https://www.noleggiosemplice.it/noleggio-lungo-termine), che ci accompagna a leggere le dinamiche del settore e a interpretare le prospettive future.

Dietro al trend nazionale, infatti, si nasconde una geografia molto più complessa: non tutte le regioni crescono allo stesso ritmo e le differenze territoriali raccontano storie diverse di infrastrutture, tessuto economico e cultura automobilistica.

«Il mercato del noleggio non è uniforme» osserva Borrelli. «Dove c’è un tessuto d’impresa più sviluppato, una rete di servizi consolidata e infrastrutture adeguate, il NLT diventa la scelta naturale. In altre aree invece pesa ancora la mancanza di strutture e, soprattutto, di informazione.»

Il Nord: locomotiva del noleggio

Non sorprende che sia il Nord Italia a guidare la classifica. La Lombardia, secondo Dataforce (2025), da sola concentra circa il 29-30% del mercato nazionale del noleggio, seguita da Emilia-Romagna, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Qui la concentrazione di aziende, flotte aziendali e professionisti che percorrono molti chilometri all’anno rende il noleggio la soluzione più logica.

Un altro fattore determinante è la rete di ricarica elettrica: il Nord detiene circa il 57% dei punti di ricarica pubblici italiani (fonte Motus-E, giugno 2025). Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna sono anche tra le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuove installazioni nel 2024 e 2025.

«In queste regioni» spiega Borrelli «il noleggio elettrico non è più un esperimento, ma una realtà concreta. Dove esiste una rete capillare e affidabile di ricarica, le aziende inseriscono le BEV nelle proprie car policy con serenità. Questo si riflette anche sui canoni: i valori residui sono più difendibili e i costi complessivi si riducono.»

Il Centro: equilibrio pubblico-privato

Il baricentro del Centro Italia è il Lazio, che da solo rappresenta circa il 15-16% del mercato nazionale del NLT (fonte Dataforce 2025). Roma, oltre a essere la provincia italiana con più punti di ricarica, concentra il mix più eterogeneo di domanda: flotte aziendali, pubblica amministrazione e un crescente interesse da parte dei privati.

Qui il NLT trova terreno fertile anche tra liberi professionisti e piccole imprese che preferiscono trasformare un costo variabile in un canone fisso. «Al Centro» sottolinea Borrelli «il ruolo della pubblica amministrazione e dei servizi è fondamentale per la continuità di domanda. Molti contratti vengono stipulati su auto ibride e plug-in, che sono un compromesso ideale per chi deve muoversi tra città e lunghe percorrenze.»

Il Sud: il noleggio come alternativa all’acquisto

Se il Nord è il motore del NLT e il Centro un laboratorio di equilibrio, il Sud Italia racconta una storia diversa. La Campania è la regione leader per volumi, ma a sorprendere sono soprattutto Calabria, Sicilia e Molise, dove la quota di contratti ai privati supera il 20% del totale, ben più alta della media nazionale (fonte Dataforce 2025).

In queste aree il NLT viene vissuto come una vera alternativa all’acquisto, in particolare da famiglie e professionisti che cercano sicurezza di costi e manutenzione senza doversi preoccupare della svalutazione dell’auto. «Nel Mezzogiorno» spiega Borrelli «il noleggio non è tanto legato alle flotte corporate, quanto alla possibilità per i privati di avere costi certi e nessun imprevisto. È una forma di tranquillità: assistenza, copertura assicurativa e manutenzione inclusa rappresentano un valore enorme.»

La diffusione delle elettriche qui è ancora frenata da una rete di ricarica meno capillare: al 30 giugno 2025 i punti di ricarica pubblici in Italia erano 67.561 (fonte Motus-E), di cui il 57% al Nord, 20% al Centro e solo 23% al Sud. La distribuzione disomogenea frena la crescita dei BEV puri, mentre ibride e plug-in dominano i contratti NLT nel Mezzogiorno.

Un mercato che si muove a velocità diverse

Il quadro che emerge è chiaro:

– al Nord il NLT cresce trainato da aziende e infrastrutture mature, con l’elettrico già integrato nelle flotte;

– al Centro la combinazione pubblico-privato e il ruolo del Lazio fanno da volano, con ibride e plug-in protagoniste;

– al Sud prevalgono i contratti retail, con privati e professionisti che scelgono il noleggio per stabilizzare i costi e ridurre i rischi legati all’acquisto.

Secondo Borrelli, il vero potenziale del mercato si libererà quando queste tre anime riusciranno a convergere: «Il noleggio ha già dimostrato di essere la soluzione più flessibile in un contesto di grande cambiamento. Se sapremo accompagnare i clienti nella transizione energetica con offerte mirate al territorio, il NLT diventerà sempre più la scelta naturale non solo per le aziende, ma anche per i privati.»

In conclusione possiamo affermare che il noleggio a lungo termine in Italia non cresce ovunque allo stesso modo: è un mosaico fatto di economie locali, infrastrutture e abitudini di mobilità. Ma la direzione è chiara: dal Nord al Sud, aziende e privati vedono nel NLT lo strumento più efficace per affrontare l’incertezza del mercato auto e abbracciare la transizione verso una mobilità più sostenibile e digitale.