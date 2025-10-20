New Basket Ponente, due tornei vinti in sette giorni

Loano. Doppio successo per il New Basket Ponente. I ragazzi dell’Under 17 al Memoria Rigardo di Loano e le ragazze dell’Under 14 al VBS Pink Cup di Varese portano a casa due primi posti in una settimana.

Sabato 11 ottobre, a Loano, l’Under 17 maschile ha giocato con Vado, Loano e Imperia il Memorial Rino Rigardo.

I ponentini sono riusciti a vincere questo bel torneo di inizio stagione arrivato alla 14esima edizione.

Al mattino hanno giocato con la compagine di casa riuscendola a superare dopo un inizio equilibrato. Dopo una finale 3°-4° posto equilibratissima, la finale è con Imperia e i ragazzi di coach Ciravegna e Gasparotto tengono sempre il comando ma mai con margini rassicuranti.

Al termine dell’incontro però riescono a festeggiare il 1° posto che permette di acquisire fiducia per l’inizio del campionato.

“Grazie al Basket Loano per l’invito a questo torneo in ricordo di una persona davvero speciale e complimenti ai ragazzi per questa bella vittoria”.

I risultati:

SEMIFINALI: Ponente 65 – Loano 38

FINALE: Imperia 52 – Ponente 68

Dopo il 5° posto dello scorso anno il gruppo Under 14 Femminile ripete la bellissima esperienza alla VBS Pink Cup trascorrendo due giorni di basket e condivisione a Varese.

Quest’anno nel girone di sabato le ponentine affrontano Vercelli e Cremona Young riuscendole a superare entrambe con tutte e quindici le convocate protagoniste in campo.

Dopo una serata e nottata passata con le ospitali famiglie del VBS che ancora una volta si sono dimostrate eccezionali si arriva alla Domenica con la finalissima davanti a una bella cornice di pubblico.

Per due quarti la partita è equilibratissima e si va all’intervallo in parità ma dopo la pausa lunga le liguri entrano con un altro piglio riuscendo a vincere con un ampio scarto e aggiudicandosi la bellissima coppa.

La classifica finale:

1° Ponente 2° Olimpo Alba 3° APS 4° Cremona 5° VBS 6° Vercelli

“Grazie a Varese Basket Schools e alle loro famiglie per l’accoglienza e ospitalità con la speranza di poterci essere anche il prossimo anno, complimenti alle nostre ragazze presenti in ben quindici giocatrici provenienti dalle società che collaborano all’interno di NEW BASKET ABC PONENTE e allo Staff Tecnico”.

I risultati:

PONENTE 65 – VERCELLI 19

CREMONA 42 – PONENTE 70

Finale: PONENTE 62 – ALBA 33

L’Under 17 maschile