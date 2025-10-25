Savona. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno l’esposizione del Brick Festival, in programma oggi, 25 ottobre, e domani dalle 10 alle 19, non sarà racchiusa in un unico spazio, ma si diffonderà tra le vie del centro storico di Savona, creando un vero e proprio percorso magico che unirà arte, fantasia e divertimento.

Ben sei location suggestive ospiteranno mondi diversi, tutti costruiti… un mattoncino alla volta!

Aula Magna – Liceo Artistico Liceo Chiabrera Martini

Le incredibili opere originali di Giuseppe Fraccalvieri e Antonio Mortola vi guideranno in un viaggio che parte dall’Antica Roma, attraversa i castelli medievali, vi porta nell’Estremo Oriente e arriva fino alla Portofino dei giorni nostri.

Un percorso che unisce storia, mito e paesaggio italiano, reso vivo dalla magia dei LEGO®.

Galleria Vico Spinola

Uno spazio che unisce arte e fantasia. Troverete i quadri a tema di Rodolfo Razzi (Studio Burton – Finale Ligure), accompagnati da una raffinata esposizione dedicata al mondo Disney a cura di Silvio Giovetti, uno dei grandi nomi della scena LEGO italiana e organizzatore del San Giorgio Brick Expo.

Pinacoteca Civica

All’ingresso sarete accolti da uno spettacolare diorama che ricrea la Londra degli anni ’20, ancora una volta firmato da Giovetti. Ma non è tutto: a rendere l’atmosfera ancora più intensa ci saranno le creazioni horror di Roberto Orsi, membro dell’associazione Liguriabricks.

guarda tutte le foto 9



Brick Festival 2025 di scena a Savona, l’evento che trasforma i mattoncini Lego in opere d’arte

Fondazione Milani

Un luogo dedicato all’epica e al fantasy, con le straordinarie opere di Alex Bonelli ispirate al mondo di Tolkien. Qui vi attende la maestosa Torre Nera di 2,40 metri, un’opera imponente che vi lascerà senza fiato.

Palazzo Comunale

Un tuffo nella fantasia con le opere del savonese Ruggero Francia, i modelli di Enzo Sasso da Genova e, a coronare il tutto, un gigantesco diorama di 4,5 metri dedicato alla saga di Star Wars, firmato da Cristina Mattiazzo.

Centro Commerciale Il Gabbiano

All’interno della galleria commerciale vi attende una vasta area espositiva e una zona dedicata ai laboratori didattici curati dall’associazione LiguriaBricks: un’occasione speciale per imparare divertendosi e vivere l’esperienza LEGO® da protagonisti.

E fuori, in Piazza Sisto IV, il divertimento continua:

– Area gioco #CostruireInsieme – decine di chili di LEGO® a disposizione di grandi e piccoli, per dare libero sfogo alla creatività.

– Mercatino Fantasy, Art & Games – la grande novità di quest’anno, uno spazio dedicato a collezionismo, modellismo e creazioni artistiche.

Per la prima volta, il Savona Brick Festival abbraccia tutto il centro storico, trasformando Savona in un palcoscenico diffuso della creatività.