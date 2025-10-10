Natale e Sanna (PD): “Serve ulteriore personale Psal per garantire la sicurezza sui posti di lavoro”

Liguria. “I dati della Cgil che parlano di un aumento delle morti sul lavoro in Liguria del 55 per cento rispetto alla scorso anno tornano a lanciare l’allarme su un emergenza che non si arresta e su cui chiediamo di intervenire in modo serio e strutturato”. Così il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale e segretario del PD Liguria Davide Natale

“Ogni giorno assistiamo a una strage silenziosa che può essere fermata solo con la formazione e la prevenzione che in Liguria sembra ancora un traguardo lontano, visto che, stando sempre ai numeri della Cgil, su 133 mila aziende ci sono soltanto 1300 ispezioni su salute e sicurezza. Briciole. Da tempo denunciamo che il numero di tecnici Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) assunti in Liguria sono insufficienti per coprire le esigenze di sicurezza e prevenzione. Le assunzioni promesse da Toti, due anni fa, nei fatti sono state inferiori a quelle dichiarate. Nel frattempo c’è anche chi è andato in pensione senza essere sostituito, riducendo ulteriormente l’organico”.

“Serve uno scatto in avanti, serve assumere personale per valorizzare quella P di Psal che è la Prevenzione. Bisogna dare un contributo tangibile per la lotta agli incidenti sul lavoro, servono ulteriori assunzioni. Serve assolutamente fare qualcosa al più presto per fermare questa strage e garantire luoghi di lavori sicuri e formazione del personale”.