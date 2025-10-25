Nasce il gruppo consiliare “Savona in Azione”: incontro con il sindaco Russo

Savona. Sabato 25 ottobre, a Palazzo Sisto, Azione ha incontrato il sindaco Russo per fare un bilancio dei primi quattro anni di mandato e a condividere le priorità per la fase finale della consiliatura, in un clima di dialogo costruttivo ma anche di confronto aperto su metodo e obiettivi.

Nel corso della riunione è stata ufficializzata la nascita del nuovo gruppo consiliare “Savona in Azione”, formato dai consiglieri comunali Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso, che lasciano il gruppo “Riformiamo Savona con Marco Russo”.

Azione conferma il proprio impegno nella maggioranza a sostegno del Sindaco Russo, ritenendo al tempo stesso importante valorizzare la propria presenza e la propria identità politica con un gruppo autonomo.

“Savona in Azione” nasce per consolidare il contributo riformista e liberale che il partito rappresenta, portando avanti progettualità e idee secondo il metodo adottato in questi anni, con il sostegno del gruppo cittadino di Azione e degli organi di partito.

I consiglieri Massimiliano Carpano e Adele Taramasso, promotori del nuovo gruppo, hanno sottolineato che la scelta nasce dall’esigenza di rendere più efficace e diretto il contributo di Azione alla vita amministrativa della città.

Massimiliano Carpano ha dichiarato che la costituzione del nuovo gruppo rappresenta un’evoluzione naturale del nostro percorso politico. “Savona in Azione sarà una voce autonoma e pragmatica all’interno della maggioranza, impegnata a rappresentare con concretezza i bisogni dei cittadini e a sostenere le politiche che migliorano la qualità della vita in città”.

Adele Taramasso ha aggiunto che il nuovo gruppo non rappresenta una rottura, ma un nuovo inizio in continuità con il lavoro portato avanti in questi anni. “Vogliamo rappresentare un punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di ascolto, proposte e responsabilità. Il nostro impegno è sempre stato quello di collaborare con lealtà, ma anche spirito critico e costruttivo”.

“Ringraziamo il gruppo consiliare Riformiamo Savona, con i consiglieri Pozzo e Frumento e l’assessore Pasquali, per il percorso svolto insieme accomunati dall’appartenenza ad un’area riformista che vogliamo rafforzare. Questo sarà il nostro impegno.” concludono i due consiglieri”.