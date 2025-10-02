  • News24
Nuova proprietà

Mutares completa l’acquisto dello stabilimento Continental a Cairo Montenotte

Il fondo tedesco ha mantenuto tutti i dipendenti e le attività aziendali-commerciali

Cairo M. Il fondo Mutares annuncia il completamento dell’acquisizione dello stabilimento Continental di Cairo Montenotte dedicato alla produzione di freni a tamburo e alle attività di ricerca e sviluppo (R&S).

Mutares ha mantenuto tutti i dipendenti e le attività aziendali-commerciali, rafforzando così il proprio segmento Automotive & Mobility come nuovo investimento di piattaforma sotto il nome di Zendra Systems.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 “Mutares”) e AUMOVIO, già divisione Automotive del Gruppo Continental, ha previsto un fatturato atteso di circa 100 milioni di euro per il 2025.

Lo stabilimento di Cairo Montenotte è un sito di produzione e di R&S specializzato in freni a tamburo idraulici, che realizza prodotti come il freno di stazionamento per freni Simplex (EPB-Si) e il freno a tamburo (Si). L’azienda impiega circa 400 persone.

Mutares è una holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround (aziende che attuano un processo di trasformazione strategica e operativa). Completata l’operazione industriale, l’obiettivo è quello di concretizzare una fase di rilancio del sito produttivo cairese.

La nuova proprietà, inoltre, ha già svolto i primi incontri con enti e istituzioni del territorio per presentare il suo piano industriale-finanziario e la programmazione per lo stabilimento. Ora si attende il confronto con le parti sociali.

